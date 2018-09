Carol Agulla e Antía Pérez, carreira cara aos Xogos Olímpicos da Mocidade

Perderán, se todo vai ben, as primeiras xornadas de liga co Poio Pescamar, pero a ilusión de disputar unha gran cita internacional é máis forte que iso.

Carolina Agulla e Antía Pérez apuran estes días en Las Rozas as súas opcións para estar nos Xogos Olímpicos da Mocidade que se disputarán a principios de outubro en Buenos Aires.

As dúas futbolistas do Poio teñen moitas papeletas de estar na competición olímpica coa Selección Española Sub-18, aínda que a seleccionadora nacional, Claudia Pons, aínda debe realizar dous descartes antes da competición entre as 12 xogadoras que protagonizan a concentración previa.

Importante será a imaxe no amigable previsto para este mércores ante o Alcorcón da máxima categoría, un esixente test para a Selección antes de emprender a viaxe a Arxentina.

Antía e Carol, en caso de acudir aos Xogos Olímpicos da Mocidade, enfrontaranse na primeira fase da competición aos combinados de Tonga, Tailandia, Bolivia e Trinidad e Tobago, sendo España unha das máximas favoritas para meterse na loita polas medallas.