VÍDEO.- A nova camiseta do Poio Pescamar, máis 'conserveira' que nunca

O Poio Pescamar será esta tempada máis 'conserveiro' que nunca grazas ao seu equipamento.

O club vermello presentou mediante un vídeo a súa nova camiseta, que lucirá nun curso no que aspira a cotas altas na máxima categoría e que supón toda unha homenaxe ao seu patrocinador principal e tamén a todas as mulleres que traballan no sector da conserva.

Cecilia Puga 'Ceci', un dos símbolos do equipo nos últimos anos, foi a encargada de protagonizar a campaña, gravada nas instalacións de Pescamar.

O equipamento estará proximamente á venda a un prezo de 20 euros para os socios do club e de 25 euros para os non socios.

O Poio Pescamar continúa mentres tanto coa súa preparación pensando no comezo de liga, previsto para o día 29 de setembro na cancha do Universidad de Alicante.