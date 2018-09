O Arxil progresa pero queda fóra da Copa Galicia ao perder ante o Cortegada (69-68)

Non estará na final da Copa Galicia o Club Baloncesto Arxil, pero case é o de menos para o equipo pontevedrés. O importante era ir progresando durante a pretempada e mellorando para chegar ben ao comezo da Liga Feminina 2.

Iso é xusto o que pasou este mércores no segundo encontro da competición autonómica. Se no seu debut as verdes perderan de maneira clara ante o Celta (74-43) esta vez mostraron unha boa imaxe ante outro rival do seu mesma categoría, o Cortegada de Vilagarcía (69-68).

As pupilas de Mayte Méndez tiveron o encontro na súa man, dominando durante gran parte do mesmo e chegando a vencer por 49-60 mediado o último cuarto, pero terminaron cedendo nuns últimos minutos frenéticos ante o empuxe arousán.

A anotación no Arxil estivo moi repartida, con catro xogadoras por encima dos 10 puntos como Arantxa Mallou (12), Sierra Clark (13), María Lago (15) e Gala Mestres (13).

A pesar de non poder acceder xa á fase final, as pontevedresas aínda xogarán un encontro máis da Copa Galicia, esta vez na casa ante o Maristas da Coruña o vindeiro sábado 22 de setembro.