Duro e esaxerado correctivo do Inter de Madrid a un Pontevedra sen capacidade de reacción (3-0)

Partido entre o Navalcarnero e o Pontevedra © David Mosquera Partido entre Inter de Madrid e Pontevedra no Ángel Nieto de Boadilla © PontevedraViva

Non lle saíu ben a aposta a Luismi, cunha aliñación cando menos estraña, e o Pontevedra caeu derrotado na súa visita a un Internacional de Madrid que non xogou mellor, pero soubo aproveitar as súas opcións, apoiado na boa actuación do seu porteiro, ata que unha imprudencia de Romay, cometendo un inxenuo penalti, abriulle o camiño a un resultado tan esaxerado como doloroso para os granates.

De saída sorprendeu o técnico granate efectuando varios cambios no seu once inicial e demostrando que este ano a bitola de titular está menos clara que nunca. Homes como Campillo, Jesús, Kevin Presa, Javi Pazos e Mikel Arruabarrena eran os que acompañaban ao porteiro Rubén, esperando a oportunidade de intervir, mentres no campo Luismi debuxaba un sistema en 4-2-3-1, con Álex Fernández e Mouriño no dobre pivote, Romay no enganche, Pedro Vázquez e Javi López nas bandas, deixando a Berrocal como punta.

Cos dous equipos disputándose o dominio do balón, os inicios foron de igualdade, aínda que foi o Pontevedra o primeiro en avisar cun remate de Pedro Vázquez que terminou nas mans de Miguel Ángel.

Aínda que as ocasións non eran moi claras, os visitantes chegaban con máis frecuencia. Fixérono nunha acción que Berrocal non acertou a resolver desde o punto de penalti, taponando Jesús Moyano, e un remate de cabeza frouxo do mesmo Berrocal, ás mans do meta madrileño. Máis clara foi a de Pedro Vázquez, mediado o período inicial culminando unha boa acción de Mouriño cun disparo desde a esquerda que permitiu a Miguel Ángel lucirse, detendo con seguridade.

Pola súa banda o Inter tocaba na zona ancha, pero non lograba profundar nin inquietar a un Pontevedra ordenado, polo menos non conseguiu facelo ata superada a media hora, cando o colexiado detivo o partido permitindo que os xogadores se refrescasen para combater a calor.

Sería tras ese parón cando o Inter realizou o seu primeiro remate a porta. Foi, como non, nunha acción a balón parado, cunha falta na frontal que lanzou o exgranate Álvaro Muñiz, respondendo Edu Sousa de forma maxistral, mandando o balón á esquina. Coma se o parón sentáralle mal, o Pontevedra fora de máis a menos, aínda que se retirou ao descanso sen apenas sufrir, fronte a un equipo madrileño que parecía fiar a súa sorte á paciencia, esperando a súa opción nunha acción de estratexia, típica destes escenarios, ou un erro da cobertura rival.

Como ao comezo do partido, o Pontevedra saíu mellor que o seu rival, xerando dúas ocasións nos primeiros compases, unha nun remate de Javi López e outra nunha falta desde a frontal lanzada por Mouriño, á que respondeu de forma brillante o meta madrileño, especialmente nesta segunda acción, evitando o gol.

Pero o que esperaba o Inter chegou. Fíxoo tras unha internada pola banda esquerda do lateral Herrero, que Romay corta dentro da área derrubándoo. O claro e evitable penalti transfórmao Rubén Ramos, adiantando aos seus, que ata ese momento non habían practicamente existido en ataque.

Verse por detrás no marcador deixou sensiblemente tocado ao Pontevedra, incapaz de reaccionar e ao que lle custou moito volver ao partido. Puido facelo nun remate de David Castro, tras saque que se marchou cruzado ou noutro de Romay que o porteiro mandou a corner.

Tardou Luismi en mover o banco e cando o fixo pasando a defensa de tres, antes de que puidese notarse melloría, co equipo axustando posicións, chegou a sentenza nunha rápida acción que culminou Rafa Mella.

E non terminaron aí os males, co Inter crecido, o Pontevedra volveu repetir erros doutras xornadas na defensa das accións a balón parado, permitindo que Fernando Pina fixese o terceiro rematando á saída dun corner. Demasiado premio para o exhibido sobre o sintético de Boadilla, pero estes partidos hai que saber non só xogalos, senón sobre todo interpretalos e o Pontevedra non soubo.

INTERNACIONAL DE MADRID (3): Miguel Ángel; Javi Robles, Herrero, Jesús Moyano, Marcos Almeyda, Fernando Pina, Rafa Mella, Álvaro Muñiz, Rufo (Jaime Moreno, minuto 75), Rubén Ramos (Manuel Tello, minuto 81) e Alfonso (Jesús Tamayo, minuto 86).

PONTEVEDRA CF (0): Edu; Nacho López (Javi Pazos, minuto 70), David Castro, Churre, Adrián León, Álex Fernández (Kevin Presa, minuto 76), Pedro Vázquez (Álex González, minuto 70), Romay, Berrocal, Mouriño e Javi López.

Árbitro: Antonio Santos Pargaña (Andalucía), auxiliado nas bandas por Luís Ángel García Ramos e Santiago Santizo Álvarez. Amoestou a Marcos Almeyda, no Inter, e a Mouriño, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 54: Rubén Ramos, de penalti. (2-0) Minuto 73: Rafa Mella. (3-0) Minuto 83: Fernando Pina.

Incidencias: Estadio Municipal Ángel Nieto (Boadilla del Monte-Madrid). Uns 400 espectadores, con máis de medio centenar de seguidores do equipo galego.