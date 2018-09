Un impreciso Pontevedra salva os mobles de penalti ante o Valladolid B (1-1)

Partido entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado Partido entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado

Partido pouco lucido o disputado este domingo no Estadio Municipal de Pasarón entre Pontevedra e Valladolid B que terminou cun xusto repartición de puntos.

Apostou Luismi por importantes cambios no equipo con respecto ao seu último atopo na casa, cun esquema de tres centrais e Álex González e Javi López nos carrís. Non funcionou, e os granates non atoparon durante os primeiros 45 minutos profundidade e continuidade no seu xogo, que se limitou á pelexa e a balóns en longo sen moita maior relevancia.

Tampouco propuxo moito o Valladolid, centrado en non cometer erros e sen apenas pisar a área defendida por Edu. Así foron pasando os minutos, con só un achegamento con relativo dos locais como única acción reseñable, no minuto 8 tras un pase interior de Romay que Pedro Vázquez non logra rematar.

A loita no centro do campo impoñíase e parecía que nada ía cambialo ata o descanso, pero ao fío de ter que encarar cara aos vestiarios chegou unha desas xogadas illadas que ás veces define un partido. Protagonizouna Pablo para os de Valladolid, tras un mal despexe da zaga. O balón chegoulle na frontal de área, amagou e soltou un disparo, o primeiro do encontro entre os tres paus, que tocou lixeiramente nun defensor para despistar a Edu e poñer o 0-1 no marcador.

Chegábase desta forma ao intermedio, con tímidas protestas dos afeccionados, aos que non lle gustaba o que vían sobre o terreo de xogo.

Tocaba cambiar algunha tecla, aínda que Luismi apostaba polo mesmo once e a mesma configuración no regreso ao terreo de xogo. O resultado foi o mesmo. O filial blanquivioleta pechábase á espera de sentenciar á contra, e o Pontevedra non atopaba profundidade. Chegaron con todo un par de ocasións, froito dun choque que empezaba a romper e a converterse nun correrrúas. Avisou Kike para os visitantes, e respondeu Arruabarrena coa mellor dos locais ata ese momento rematando co peito lixeiramente alto un servizo de Romay.

Puido chegar o 0-2 no minuto 66 cun remate de Pedrosa que Edu salvou de milagre a córner, e con todo o que chegou foi o empate nunha acción illada. Arruabarrena e Javi Pazos pelexaron un balón colgado á área e o de Marín, recentemente ingresado no céspede, recibiu un penalti de Mario na pelexa. Aproveitouno el mesmo para igualar no 75 e o partido cambio.

Faltaba un cuarto de hora e o Pontevedra empezou a crer en repetir remontada, polo que se foi esta vez si con empuxe e ganas a por o segundo. O choque rompeu por completo ata uns minutos finais de infarto, nos que os granates gozaron de dúas boas ocasións nas botas de Mouriño e Álex González xa no desconto que obrigaron a Samu a empregarse a fondo. Esta vez non tocaba o premio, e si conformarse co punto.

PONTEVEDRA CF (1): Edu, Nacho López, Churre, David Castro, Jesús Barbeito (Mouriño, minuto 57), Kevin, Pedro Vázquez (Javi Pazos, minuto 68), Álex González, Javi López, Romay (Álex Fernández, minuto 75), Arruabarrena.

REAL VALLADOLID B (1): Samu, Apa, Corral, Mario, Salisu, Raúl, Pablo (jardel, minuto 78), Zalazar (Carrascal, minuto 64), Dani Pedrosa, Kike, Waldo (Abel, minuto 87).

Árbitros: Jaime Ruiz Álvarez, auxiliado nas bandas por Estrada Fernández e Álvarez Lana (Asturias). Amoestou a Pedro Vázquez, David Castro e Romay no Pontevedra e a Waldo no Valladolid B.

Gol: 0-1 Pablo, minuto 43; 1-1 Javi Pazos de penalti, minuto 75.

Incidencias: Partido da cuarta xornada da Segunda División B disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante ao redor de 2.000 espectadores.

Pantalla completa As imaxes do Pontevedra-Valladolid B Cuarta xornada de liga na Segunda División B entre Pontevedra e Valladolid B en Pasarón © Diego Torrado