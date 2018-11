Empate 'in extremis' do Pontevedra ante o Langreo nunha fría estrea en Copa RFEF (1-1)

Partido entre Pontevedra e Langreo na Copa RFEF © Mónica Patxot Partido entre Pontevedra e Langreo na Copa RFEF © Mónica Patxot Partido entre Pontevedra e Langreo na Copa RFEF © Mónica Patxot Luismi, no partido entre Pontevedra e Langreo na Copa RFEF © Mónica Patxot Partido entre Pontevedra e Langreo na Copa RFEF © Mónica Patxot

Difícil púxoselle a Pontevedra a súa supervivencia na Copa Federación, na que defende título, despois de empatar no último suspiro nun frío choque de ida de dezaseisavos de final da competición disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante o Langreo asturiano, equipo que milita no Grupo II da Segunda División B.

Era a ocasión para ver en acción á segunda unidade. Así o anunciaba Luismi e así o cumpriu no once inicial, no que só repetían dous homes con respecto ao choque de liga en San Sebastián de los Reyes, Campillo e Kevin Presa, e no que entraron tres canteiráns, un por liña, como Pacheco en defensa, Garrido na medular e Rivera na punta de ataque. Tamén o cadro visitante presentou unha aliñación con moitos teóricos suplentes e só catro nomes dos que partiron de titulares o pasado domingo na competición doméstica.

O encontro non puido empezar peor para o Pontevedra, que xa no minuto 2 víronse por baixo no marcador. Na súa primeira acción de ataque o Langreo golpeou tras un rebote e unha indecisión defensiva na frontal da área que aproveitou Omar Sampedro para encarar a Ualoloca e baterlle por baixo.

Tentaron reaccionar os granates con rapidez cun disparo afastado de Rivera que obrigou a esforzarse a Adrián Torre baixo paus, pero chegaba con máis facilidade o Langreo, que tivo dúas boas ocasións para ampliar distancias pouco despois primeiro cun remate de cabeza de Ríos que se foi alto e despois por medio de Aimar que conectou cun centro raso ao segundo pau en posición inmellorable despexando o gardameta local co pé. Era o minuto 13 e un despois probaría Javi López desde fóra da área sen éxito. Faltaba media hora para o descanso pero nada máis sucedeu, o ritmo co que se iniciou o choque decaeu e entrouse nunha fase de disputas sobre un terreo de xogo que tampouco axudaba ao espectáculo.

Non mellorou o panorama na segunda metade, a pesar de que se iniciou cun tímido achegamento granate e unha clara ocasión visitante nas botas de Aimar ao rematar ao pau un envío desde a dereita de Pablo Acebal, que arrincara en posición dubidosa.

Nin sequera os cambios lograron imprimir intensidade ao xogo por parte dos locais, que vían como os minutos pasaban sen pena nin gloria, e cunha falta de lanzada por Mouriño no 73 con perigo e dous disparos de Pibe no 79 e 87 que marcharon a córner como únicas accións reseñables. Pero nunha xogada illada a falta de dous minutos David Castro caeu na área e o colexiado sinalou penalti a favor dos locais. Non fallou Kevin cun potente disparo para lograr 'in extremis' o empate e salvar unha derrota que parecía segura. A pesar diso, o Pontevedra viaxará a Asturias o próximo 5 de decembro obrigado a remontar se quere seguir vivo no torneo.

PONTEVEDRA CF (1): Ualoloca, Juan Barbeito (Josiño, min.83), Nacho Lorenzo, Pacheco, Campillo (David Castro, min.56), Garrido (Javi Pazos, min.56), Javi López, Kevin Presa, Rivera, Mouriño, Pibe.

UP LANGREO (1): Adrián Torre, Cristian, Cabranes, Otia, Zubiri (Alain, min.54), Lavsamba, Pablo Acebal, Héctor Nespral (Riki, min.71), Ríos, Aimar, Omar Sampedro (Nacho Calvillo, min.65).

Árbitro: Gonzalo Villanueva Carballo, auxiliado nas bandas por Ismael González Carames e Darío Domenech Escandell, do colexio gallego. Amoestou a Juan Barbeito, Mouriño e Pibe no Pontevedra e a Lavsamba, Pablo Acebal, Adrián Torre e Zubiri no Langreo.

Goles: 0-1 Omar Sampedro (min.2); 1-1 Kevin de penalti (min.88).

Incidencias: Partido de ida de dezaseisavos de final da Copa Federación disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante ao redor de 200 espectadores.