Cun ollo no estado de Pasarón e outro nun Coruxo en plena xeira positiva

Segundo encontro na casa en poucos días, esta vez en liga, para un Pontevedra que quere recuperar a súa solidez na visita ao Estadio Municipal de Pasarón (domingo, 17:00 horas) do Coruxo.

O conxunto pontevedrés encadea tres xornadas sen gañar, un xeira que choque coa dun Coruxo que encadea seis partidos sen perder (2 vitorias e 4 empates), o que lle fixo subir ata o noveno posto con 18 puntos.

Na casa granate, ademais do bo momento dos vigueses, mírase de esguello é estado do céspede de Pasarón tras o choque de Copa Federación e tamén ante as malas previsións meteorolóxicas para toda a fin de semana.

"No beneficia a nadie, a todos nos gustaría que Pasarón estuviese mejor", asegura Luismi, para quen o que "mejor se adapte seguramente tendrá bastante ganado", segundo sinalou na rolda de prensa previa ao encontro.

Un terreo de xogo que se espera pesado e que obrigará a "hacer un juego más directo", defende. Neste punto recuperar a Mikel Arruabarrena tras a súa lesión no xemelgo "nos vendría muy bien".

O certo é que o único futbolista do primeiro plantel que permanece lesionado é Álex Fernández, polo que o preparador granate deberá facer polo menos dous descartes máis.

En canto ao rival, no Pontevedra esperan un Coruxo "muy sobrio" que da man de Jacobo Montes "tiene muy claro a qué jugar".

O colexiado do encontro será o castelán-leonés Eder Mallo Fernández.