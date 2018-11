A Arousa F-7 prepara a súa mudanza a Sanxenxo entre críticas do Concello de Vilagarcía

É un dos torneos de fútbol basee de maior prestixio a nivel nacional, con dous décads de traballo ás súas costas que serviron para ver pasar por Vilagarcía ás mellores canteiras do fútbol mundial. Con todo, e a pesar da longa relación coa capital arousá, a Arousa Fútbol-7 está a piques de cambiar de aires.

Se frutifican as negociacións abertas Sanxenxo perfílase como nova sede do torneo internacional alevín.

Esta situación provocou as críticas do Concello de Vilagarcía, que asegura que a decisión de mudar de localidade débese a unha cuestión "exclusivamente económica", alegando que na recente reunión mantida entre membros do goberno local e a organización "o único punto posto sobre a mesa foi o incremento da colaboración económica alegando que Sanxenxo comprometeuse a darlles 65.000 euros anuais", explicaron desde Ravella.

O Concello defende que mantén"a total disposición e máxima colaboración" para que a Arousa F-7 mantéñase en Vilagarcía, pero consideran o incremento da axuda pública solicitada como "inasumible" polas arcas municipais.