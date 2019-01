A neve no Reino de León pon en xaque o partido do Pontevedra

O estadio da Cultural Leonesa, o Reino de León, amence totamente cuberto de neve © Royalverd

A celebración do partido deste domingo entre o Pontevedra CF e a Cultural y Deportiva Leonesa pende dun fío. Todo depende do tempo, xa que o Reino de León, estadio do cadro anfitrión, amenceu, a véspera do choque, cuberto dunha capa de neve de máis de 5 centímetros. Con todo, as predicións meteorolóxicas son positivas e, de cumprirse, poderá levar a cabo a retirada da mesma durante a mañá da propia xornada do encontro. A pesar diso, o máis seguro é que ambos os equipos véxanse obrigados a xogar en condicións baixo cero.

Con todo, restan unhas 24 horas para a importante cita entre os dous rivais directos e, tendo en conta a época do ano, pontevedreses e leoneses deben estar preparados para calquera cambio nas previsións.

Non é a primeira vez que os locais se enfrontan a unha situación similar. Durante a pasada tempada, a 'Cultu' case apraza dous dos partidos en casa, pero, grazas aos labores do persoal de Royalverd, a empresa encargada do coidado do devandito campo, e decenas de voluntarios, isto non chegou a ocorrer.

Só queda agardar e ver como avanza a xornada para saber que pasará na vixésima primeira xornada de liga na axenda do Pontevedra e a Cultural.