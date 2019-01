Borja Domínguez: "Resté importancia al dinero porque consideraba que aquí iba a estar bien"

Borja Domínguez, no seu primeiro adestramento co Pontevedra © Mónica Patxot

O primeiro reforzo invernal do Pontevedra Club de Fútbol, Borja Domínguez, xa exerce de granate tras incorporarse este venres aos adestramentos do equipo nunha sesión celebrada no campo de fútbol da Xunqueira.

O centrocampista vigués cualificou de "gran ambiente" o que se atopou no vestiario, no que "ya conocía a la mayoría de jugadores de la plantilla", e ponse a disposición do técnico para debutar este mesmo domingo ante o Navalcarnero se así o estima oportuno.

"Fisicamente estoy perfecto", asegura, superada hai un par de meses unha grave lesión que lle dificultou sumar minutos no seu club de procedencia, o Alcorcón.

Domínguez, que contaba con ofertas de equipos punteiros da Segunda B superiores nos económico, decidiuse pola proposta granate dando prioridade a outros aspectos.

"Yo creía que este era el sitio que tenía que estar en este momento y resté importancia al dinero porque consideraba que aquí iba a estar bien, en un buen sitio y la verdad es que estoy muy contento de la decisión que he tomado", reiterou ao finalizar o seu primeiro adestramento co equipo.

Borja cre que é importante "competir partido a partido" e "faltando unas jornadas ya veremos dónde estamos", e a nivel individual espera aproveitar estes meses para "volver a reencontrarme con el fútbol. Tengo muchas ganas de volver a jugar, a competir y a ser importante".

"NO VAMOS A FICHAR POR FICHAR", ASEGURA LUISMI

A chegada de Borja Domínguez non pecha os movementos do Pontevedra no mercado de fichaxes, á espera de poder concretar algunha incorporación máis.

Neste aspecto, aínda que a prioridade segue estando nun reforzo para o extremo, tras frustrarse algunha operación que parecía feita, Luismi non pecha ningunha porta se xorde unha opción interesante para apontoar a parcela defensiva.

De todos os xeitos "no vamos a fichar por fichar", explicou o adestrador granate, quen cre que agora "toca esperar y sobre todo no precipitarse" na elección mentres o prazo estea aberto, xa que "no podemos fallar".

En canto a Borja Domínguez, Luismi cre que o futbolista achegará "mucha calidad en el centro del campo, mucha creación" sobre todo nos partidos nos que "tengamos que llevar el peso del juego".