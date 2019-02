Poio premia por terceiro ano aos seus mellores deportistas locais

Presentación da III Gala de Premios Poio Móvese © Xoán Rosales

O Centro Cultural Xaime Illa de Raxó acollerá o vindeiro venres 15 de febreiro a partir das 21:00 horas a III Gala Premios Poio Móvese.

Esta iniciativa pretende recoñecer o esforzo, dedicación e entrega de deportistas, clubs e asociacións do municipio ao longo do último ano, ademais de tentar impulsar os valores do deporte como a superación, a igualdade ou a convivencia.

Na sesión extraordinaria do Consello Municipal de Deportes celebrada recentemente acordouse outorgar o premio especial desta edición ao Motoclub A Rosa dos Ventos polo décimo aniversario da concentración moteira.

En canto ao resto de categorías, Sergio Vallejo (piragüismo), Iván Fernández (balonmán) e Mateo Palmeiro (tiro con arco) son os finalistas a mellor deportista local masculino; Silvia Aguete (fútbol sala), Teresa Abelleira (fútbol) e Paula e Paloma González (vela) compiten na categoría de mellor deportista feminina; e o Poio Bike Club, Grupo Deportivo Supermercados Froiz e ACDM Armadiña son as opcións ao premio á mellor entidade.