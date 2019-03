O Teucro dá a cara pero non consegue evitar a derrota ante o Granollers (24-29)

Partido entre o Teucro e o Granollers no Municipal de Pontevedra © Diego Torrado Partido entre o Teucro e o Granollers no Municipal de Pontevedra © Diego Torrado

Partido moi complicado ao que se enfrontou esta fin de semana o Teucro, en casa, ante o BM Granollers, un dos equipos máis perigosos da categoría (quinta posición).

Durante os primeiros minutos, sorprendentemente (por tratarse dun rival de tanta envergadura), foron os galegos os que levaron a batuta do encontro. Recuperacións de balón, transicións moi rápidas e unha alta efectividade permitíronlles adiantarse e adquirir unha pequena vantaxe de 3 tantos (3-6). A pesar diso, non puideron aguantar moito a marxe e, tras 3 accións puntuais (destas que ocorren case sen que te deas conta), o cadro catalán puido darlle a volta 4 minutos despois (6-7). O incombustible Antonio García (5 tantos), lograba ser unha auténtica dor de cabeza para a defensa pontevedresa. O ex-internacional español penetraba polo centro da mesma con facilidade, e cando esta falla pola devandita zona, adoita antollar moi difícil levar o gato á auga. Con todo, os de casa salvaron os mobles e fóronse ao descanso con optimismo (9-13).

Cabe destacar os poucos goles anotados durante os 30 primeiros minutos (froito dun gran acerto en portería por parte de ambos os cancerberos: Santana e Marc Guàrdia).

Comezou ben a segunda parte para os de Luís Montes. Curiosamente, unha exclusión para Poveda non fixo moita madeixa nos seus, que lograron aguantar perfectamente cun menos. A continuación, tras a súa incorporación á cancha de novo, foi o propio xogador alacantino (7) o que impulsou ao Teucro, portando varios goles consecutivos achegándoo un pouco máis aos cataláns no electrónico (15-16 no 40’).

Pero o Granollers necesita moi pouco para anotar. E se o equipo contrario conta con numerosas baixas, o feito de ter que xogar moitos minutos cos mesmos xogadores penaliza enormemente a calquera. Aínda tendo un xogador tan decisivo como Cútura (6), varios erros non forzados consecutivos supuxeron unha laxa demasiado pesada e se a iso sumámoslle a clase e efectividade do xogador internacional español Adrián Figueras, o levar os dous puntos convértese en misión imposible.

No último tramo, a renda foi aumentando aos poucos, terminando o choque, desta forma, cun resultado algo máis esaxerado do que se puido ver no Pavillón Municipal de Pontevedra (24-29).

Consulta a acta do Teucro-BM Granollers.