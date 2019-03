A Facultade de Fisioterapia organiza unha carreira solidaria en favor de Amencer-Aspace

O alumnado da Facultade de Fisioterapia festexará o seu patrón, San Aquiles, facendo deporte por unha boa causa.

Co apoio da facultade e o Servizo Municipal de Deportes a programación festiva do centro incluirá unha carreira solidaria en favor da asociación Amencer-Aspace, que traballa con persoas con parálise cerebral.

A proba deportiva terá lugar o vindeiro xoves 4 de abril na Illa das Esculturas, con saída previstas ás 12:00 horas desde a propia facultade de Fisioterapia.

Serán 2,7 quilómetros de percorrido cun custo de inscrición simbólico de 2 euros para colaborar coa asociación, estando a carreira aberta a toda a cidadanía.

"O xoves 4 é a festividade da nosa facultade e pensamos en cambiar a orientación do día e organizar algo aberto a todo o mundo", destaca Teresa Bellón, unha das estudantes de terceiro curso do grao en Fisioterapia responsables de impulsar unha carreira que o centro celebra por primeira vez e da que destaca "o propósito non é a competición, senón que a xente se anime a participar e que se divirta".

As inscricións poden realizarse ata as 23:59 horas do luns 1 de abril a través das redes sociais, na propia facultade ou a través do correo fisiofiestas18@gmail.com.