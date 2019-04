O Waterpolo Pontevedra vence na Coruña e plántase na final da Liga Galega

O equipo absoluto masculino do Waterpolo Pontevedra pelexará, un ano máis polo título da Liga Galega de Primeira División.

Despois dunha tempada irregular, os de Javi de Sáa deron o seu mellor nivel nas eliminatorias, referendándoo coa vitoria a pasada fin de semana a domicilio ante o CN Coruña (7-11), no terceiro e último duelo dunha semifinal na que tiñan desvantaxe de campo.

Tras gañar o primeiro partido en Pontevedra (14-10) e perder o segundo en Coruña (9-7), o terceiro partido de desempate decidiría que equipo meteríase na final polo título. O duelo non comezou ben para os pontevedreses, encaixando unha parcial inicial de 3-0 nos primeiros 5 minutos de xogo. Pero dous goles de Aarón, que reaparecía tras case catro meses de lesión, en só 40 segundos reducían distancias para finalizar o primeiro cuarto cun 3-2.

Ao comezo do segundo período os locais volvían abrir a brecha poñendo o 4-2 ao seu favor, pero a partir de aquí o CW Pontevedra comezou a mellorar tanto a defensa como o ataque, cun parcial de 0-5, chegando a poñerse 4-7 no terceiro cuarto, unha vantaxe que xa non deixaría escapar.

O rival na final ao mellor de tres encontros será o CW Santiago, reeditando a final da tempada pasada, co primeiro partido en Pontevedra e o segundo e terceiro (se fose necesario) en Santiago en datas aínda por confirmar.