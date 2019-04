Brillante medalla de prata para Gómez Noya en Bermuda na súa volta ás Series Mundiais

Gómez Noya entra segundo na meta nas Series Mundiais de Bermuda © ITU

Golpe encima da mesa de Javier Gómez Noya no seu regreso ás Series Mundiais, a máxima competición do tríatlon na modalidade olímpica. Se alguén dubidaba que tras un ano afastado da especialidade e centrado na longa distancia non ía ser tan competitivo como antes, equivocábase de pleno.

O campeinísimo galego, con cinco títulos mundiais ITU ás súas costas, revolucionou só coa súa presenza a segunda cita do calendario en Bermuda, convertendo a carreira en trepidante.

Gómez Noya e o vigués Antonio Serrat foron os únicos españois que completaron os 1.500 metros de natación no grupo cabeceiro de 15 unidades que lideraba o francés Vincent Luís e no que tamén estaban Henri Schoeman ou Jonathan Brownlee, entre outros. O maior damnificado, o mallorquino Mario Mola, actual campión mundial e que quedaba cortado.

O ritmo no sector ciclista, con 40 quilómetros por diante, non decaeu grazas ao entendemento e á pelexa por diante, o que agrandaba aínda máis a desvantaxe de Mola ata deixarlle descartado para o triunfo a pesar do seu sempre boa carreira a pé.

Schomburg, que marchou en solitario nos últimos quilómetros de ciclismo, chegou á última transición con 35 segundos. Por detrás Vincent Luís, Van Egdon, Schoeman ou o francés Coninx. Gómez Noya baixábase da bicileta no posto 18 un pouco máis atrasado, pero pronto recortaba distancia.

Tras cazar ao alemán Schomburg, o grupo dianteiro quedaba en cinco unidades, e entre elas estaba un Gómez Noya que ía a por todas. Tratou de atacar ata en dúas ocasións descolgando a Vincent Luís, pero Dorian Coninx contraatacou a falta de 300 metros para impoñerse finalmente no sprint sobre a liña de meta e deixando ao galego cunha brillante e valiosa medalla de prata cun tempo de 1 horas, 50 minutos e 38 segundos, despois de superar a Gustav Iden, que completou o podio.

Un resultado que lle enche de moral ante unha tempada chea de retos que continuará para el dentro dunha semana na casa, en Pontevedra, co Campionato do Mundo de Longa Distancia o vindeiro sábado 4 de maio.