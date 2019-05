Asegurar fiabilidade defensiva, prioridade para o novo proxecto do Pontevedra

As primeiras pedras do novo proxecto deportivo do Pontevedra Club de Fútbol empezan a poñerse desde a retagarda.

A defensa centrou os primeiros movementos da directiva granate, que se fixaron como prioridade renovar a algúns dos integrantes do persoal do último curso. Nesa lista aparecía con nome marcado en vermello Víctor Vázquez 'Churre', sendo o central marinense, a falta só de confirmación oficial, o primeiro que deu o si para continuar xogando en Pasarón durante os dous próximos anos.

En todo caso a de Churre non é a única negociación aberta na zaga. Con David Castro renovado ao cumprir os obxectivos establecidos no seu contrato, existen negociacións abertas con homes como Nacho López, Adrián León e Campillo. Máis complicado ten continuar Nacho Lorenzo.

Esas saídas, máis as que se produzan se non hai acordo nas renovacións, tentaranse cubrir coa chegada de novas pezas que acheguen maior consistencia defensiva, e é que esa pasa por ser unha das claves que se manexan para a próxima tempada, ser fiables en defensa e encaixar poucos goles para a partir de aí crecer en xogo e na clasificación pensando en establecerse na zona nobre.

Nese aspecto, na última tempada experimentouse unha melloría considerable, por iso é polo que se abra a porta a certa continuidade na zaga. A pesar de que as cifras finais falan de 38 goles encaixados, o certo é que o número se viu incrementado por varios días 'negros' do equipo, especialmente a domicilio, pero en liñas xerais durante moitas xornadas si se logrou a solidez buscada. Así se desprende dunha estatística que sitúa en 15 os partidos de liga nos que o Pontevedra logrou deixar a súa portería a cero, polas 9 xornadas que o conseguiu a campaña anterior, na que pelexou por salvar a categoría.

Ademais de Castro e de Edu Sousa na portería, tamén contan con contrato en vigor ata o de agora Mouriño, Javi Pazos, Pedro Vázquez e Romay, aínda que se espera que nos próximos días a nómina se amplíe co anuncio das primeiras renovacións, primeiro paso previsto no club antes de comezar a falar de fichaxes.