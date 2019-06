Edu Sousa e Alberto Domínguez (Coruxo) repiten experiencia cun campus para porteiros en Pontevedra

Por segundo ano consecutivo, a Cidade Infantil de Príncipe Felipe será escenario do campus 'Keeper Camp Azero Cidade de Pontevedra'.

As xornadas, destinadas especificamente para o adestramento de gardametas, contarán coa presenza como monitor do porteiro e capitán do Pontevedra Club de Fútbol, Edu Sousa.

Ademais Alberto Domínguez (Coruxo) dirixirá o campus, que tamén conta coa coordinación do adestrador Toño Rodríguez.

Destinado a nenos e nenas de 7 a 15 anos, o evento conta cun máximo de 50 prazas e celebrarase entre o 24 e o 28 de xuño en horario de 10:00 a 19:00 horas.

Segundo explican os seus organizadores, o campus pretende fomentar as habilidades dos participantes con tarefas de tecnificación individuais, grupais e colectivas, xogos e competicións que servirán ademais para que poidan desenvolver ou potenciar actitudes e valores como o compañeirismo, o compromiso, a solidariedade e para que ante todo se divirtan".