Os deportistas pontevedreses finalizan a súa participación nos Xogos Europeos de Minsk

Lidya Pérez (no centro), nos Xogos Europeos en Minsk © Comité Olímpico Español María Perez e Raquel Dacosta nos Xogos Europeos en Minsk © Comité Olímpico Español

Os Xogos Europeos, que na súa segunda edición están a celebrarse estes días en Minsk (Bielorrusia), chegaron ao seu fin para os deportistas da comarca.

O mellor resultado logrouno Natalia García (Breogán do Grove) no piragüismo, ao conseguir un noveno posto de finalista no K-4 500 xunto a Sara Ouzande, Isabel Contreras e Begoña Lazcano.

A tripulación española avanzou no seu debut nas roldas clasificatorias e logrou meterse na final da súa proba cun segundo posto na súa quenda de semifinais. Xa na pelexa polas medallas e nunhas condicións complicadas, o K-4 pechou este xoves a final cun tempo de 1:49.624.

Antes concluíron a súa participación as outras dúas padexeiras pontevedresas en Minsk, ao non conseguir o mércores pasar ás finais. Foron María Pérez (Naútico O Muíño) en C-2 500 e Carolina García (EP Ciudad de Pontevedra) no K-2 200 metros. En ambos os casos, tras avanzar ata as semifinais, asinaron un sétimo posto nesas quendas quedando fóra da pelexa polas medallas.

A representación pontevedresa pechábaa este xoves Lydia Pérez na modalidade de loita olímpica, pero a deportista do Club Loita Pontevedra non conseguiu avanzar no cadro da súa categoría, -62 quilos.

Lydia cedeu no seu enfrontamento ante a ucraína Yuliia Tkach (0-6) nos oitavos de final pechando a súa presenza en Bielorrusia. O seu próximo gran reto chegará no Mundial, primeiro evento clasificatorio para os Xogos Olímpicos de Tokyo 2020.