N'Diaye xa pensa en clave granate prometendo "trabajo, intensidad y un buen trato de balón"

Sana N'Diaye nun adestramento coa Balompédica Linense © Real Balompédica Linense

"Estoy contento e ilusionado, con ganas de empezar a darlo todo".. Así comeza Sana N'Diaye a conversa con PontevedraViva tras confirmarse como primeiro reforzo do Pontevedra Club de Fútbol para a tempada 19/20.

O centrocampista senegalés ve na súa chegada á Boa Vila unha oportunidade de dar un salto adiante na súa carreira.

"El proyecto que me han comentado me gustó", asegura, por iso aínda que o seu club de procedencia, a Balompédica Linense, ofreceulle a renovación decidiuse polo cambio e por probar experiencia no Grupo I da categoría de bronce.

N'Diaye pide ir con cautela e "partido a partido", pero tras dúas tempadas loitando na zona media da táboa móstrase ambicioso porque "lo más bonito es poder luchar por los play-off, todo jugador quiere subir de categoría y la verdad es que lo vamos a intentar".

Sana N'Diaye: "No soy mucho de meter goles, pero trabajo con el equipo, intensidad y un buen trato de balón sí lo puedo prometer"

Na súa fichaxe polo Pontevedra un ex-xogador da casa granate, Abel Suárez, con quen coincidiu a última campaña xogou un papel destacado, xa que "lo que me ha dicho todo es bueno la verdad, el campo, la gente... y eso ayudo un poquito", recoñece.

Unha cousa ten claro a primeira fichaxe do mercado estival, e é que "intentaré dar lo mejor" porque "no soy mucho de meter goles, pero trabajo con el equipo, intensidad y un buen trato de balón sí lo puedo prometer". Así o testemuñan as estatísticas dos dous últimos cursos na Balompédica, do Grupo IV de Segunda B, onde acumulou 66 partidos de liga (59 deles como titular) anotando 3 goles.

Sana N'Diaye ten previsto chegar a Pontevedra o "12 o 13" de xullo para iniciar a pretempada o luns día 15 ás ordes de Luismi.