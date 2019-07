Pol Bueso, ansioso por vestir de granate: "Sé cómo estoy físicamente y la cuerda que me queda"

Nas súas primeiras horas como xogador do Pontevedra Club de Fútbol, Pol Bueso recoñeceu estar "muy contento e ilusionado a la vez" por aterrar no que cualifica unha "ciudad de fútbol".

O defensor castellonenco móstrase ansioso por vestir de curto e devolver a confianza mostrada nel despois dun ano complicado como o último no Hércules, no que non xogou desde febreiro por diferentes motivos.

"No tengo palabras para expresar la confianza que han depositado en mí y cómo devolverla", explicou a PontevedraViva, pero "se lo voy a devolver con sacrificio y trabajo", asegura.

Bueso chega a un proxecto que cualifica de "ilusionante", e acórdase das súas propias vivencias nun Pasarón vestido de play- off de ascenso. A pesar de que no seu currículo figuran tres ascensos a Segunda (Albacete, Nástic e UCAM Murcia), a súa primeira fase de ascenso deixoulle marcado. Foi na campaña 2007-2008 cando defendía as cores do Ceuta, que eliminaría ao Pontevedra nunha dolorosa xornada a beiras do Lérez ao vencer 1-2 tras un empate (1-1) no duelo de ida. "Yo he vivido lo que es el campo en un verdadero play-off. Me acuerdo como si fuera ayer de esa sensación cuando salimos, de cómo estaban las calles de la ciudad. Era mi primer play-off, imagínate", rememora a agora segunda fichaxe estival dos pontevedreses.

Será o destino, pero 11 anos despois os seus camiños volven cruzarse, e aínda por riba "soy muy de fechas y todo eso, y el día que se fundó el club es el día del cumpleaños de mi mujer", revela.

A pesar do seu último e convulso curso en Alacante, o Pontevedra mostrouse interesado nos seus servizos e así llo fixo saber desde o principio, tanto que aínda que contaba con máis ofertas e mesmo coa opción de volver á súa casa, Castellón, "me convencieron", explica. Nesa decisión, ademais das chamadas de Roberto Feáns e do adestrador, Luismi, xogou tamén un importante papel Jesús Berrocal, ámigo íntimo de Bueso e que "fue casi el primero que me llamó".

Aos seus 34 anos, Pol Bueso ten claro o que pode achegar os dous próximos anos ao Pontevedra Club de Fútbol, e por iso aínda que "entiendo muchas cosas y sé que la gente hasta que no me vea y cómo me adapto piensan que con 34 años es un riesgo", recoñece, "sé cómo estoy físicamente y la cuerda que me queda. Lo demostraré con trabajo y dentro del campo, estoy convencidísimo que va a salir bien". Toda unha declaración de intencións.