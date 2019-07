O Poio Pescamar ficha á ala-pívot Ana Rivera Chaves

O Poio Pescamar continúa perfilando a súa tempada para a próxima tempada. O conxunto rojillo anunciou este martes a fichaxe de Ana Rivera Chaves, ala-pivot ourensá formada no Ourense Envialia e que disputou as últimas tempadas no AD Alcorcón.

A xogadora, que chegou a ser convocada varias veces pola Selección española, destaca pola súa capacidade de desborde e atrevemento no un contra un. "Máis artillería para o equipo", resumo desde a directiva do cadro conserveiro nun comunicado sobre o que supón esta contratación.

Aínda que aínda quedan algunhas fichaxes para pechar o plantel, Raul Jiménez dirixirá este ano un persoal de moito talento en todas as posicións. A portería está ben cuberta coas internacionais Silvia Aguete e Caridade. A chegada de Mirian e Clara desde o campión de Europa, Jimbee Roldan; e Andrea Feijoo darán un salto de calidade a un persoal que está a experimentar unha profunda renovación, pero que conserva á brasileira Daniela Sousa, Antía Pérez e Carol Agulla.