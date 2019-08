Pablo Domínguez volve ao Cisne como director deportivo da canteira

O Cisne incorpora ao pontevedrés Pablo Domínguez como director deportivo das categorías inferiores. "Estou moi ilusionado de poder achegar o meu granito de area a este Club ao que tanto agarimo teño, máxime nas categorías basee, que é onde realmente gozo pola miña formación de Licenciado en Educación Física e por coñecer a todos os adestradores, xogadores e corpo técnico. Non puiden resistir á tentación de achegar a miña experiencia a este proxecto”, dixo o exjugador de 37 anos tras o anuncio do seu regreso ao club que defendeu durante oito tempadas.

Ademais de xogador do equipo senior, Pablo desenvolveu labores de coordinador e adestrador de diversos equipos das categorías basee no seu anterior periplo no Cisne. Tamén estivo en clubs como BM Barakaldo, BM Huesca, Academia Octavio de Vigo e SAR de Redondela. Domínguez poñerá especial interese na captación en idades temperás de mozas con ganas de crecer co club, como xogadores e como persoas.