Catrocentos piragüistas remarán desde Baltar ata Pontevedra

XL Trofeo Princesa de Asturias de Piragüismo © Concello de Sanxenxo

Todo listo para unha das regatas máis espectaculares que se celebran na ría de Pontevedra. No peirao do Chasco, en Portonovo, presentouse este luns a cuadraxésimo segunda edición do Trofeo Princesa de Asturias, unha proba de piragüismo na que catrocentos deportistas remarán desde este areal sanxenxino ata o Puente dos Tirantes de Pontevedra.

A cita terá lugar o xoves e disputarase en dúas modalidades. Por unha banda, os participantes en categoría sénior tanto masculina como feminina tomarán a saída ás 11.30 horas desde Baltar. Coas súas embarcacións K4 e C4 dirixiranse á praia de Silgar onde realizarán un porteo, logo poñerán rumbo á praia de As Canteiras, en Combarro, onde estará situada unha ciaboga de paso obrigatorio para moverse despois a outro punto de paso obrigatorio fronte ao dique de Praceres.

A organización calcula que os padeeiros comezarán a chegar a meta, despois de completar os 20 quilómetros de percorrido, ao redor das 12 horas.

As categorías cadete e xuvenil competirán en K2 e C2. A súa saída será á mesma hora desde a praia de As Canteiras en Combarro.

Na presentación do evento déronse cita este luns o presidente da Federación Galega de Piragüismo, Fredi Bea; o presidente do Club de Piragüismo de Portonovo, Alberto Rodríguez; o concelleiro de Deportes de Pontevedra, Tino Fernández; e o seu homólogo en Sanxenxo, Daniel Arousa.