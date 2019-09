Dobre medalla de bronce para os piragüistas galegos no test de Tokio

Vallejo e Sieiro no podio do test olímpico de Tokio © Fegapi

Os piragüistas galegos que participaron a pasada fin de semana nun test olímpico para probar o campo de regatas dos próximo Xogos Olímpicos de Tokio atópanse xa de camiño a casa. E fano con dúas medallas de bronce na maleta e boas sensacións para a gran cita do próximo verán.

Unha das que conseguiu o metal xa ten asegurado o pase para os seus sextos xogos. É a kayakista Teresa Portela, que cruzou a liña de meta da proba do K1 200 en terceira posición, só superada pola bielorrusa Mariña Litvinchuk e a sueca Linnea Stensils.

Pendentes da súa clasificación están aínda os canoistas do CP Poio. Sergio Vallejo e Adrián Sieiro chegaron a esta cita despois de dúas semanas de descanso e coa mente posta no próximo ano, no que deben confirmar a súa clasificación olímpica. Aínda así, a dupla galega realizou un extraordinario final de regata no que foron incrementando o ritmo nos metros finais para colocarse na terceira posición.

A representación pontevedresa pechouna Antía Jácome que no C1 200 non puido clasificarse para a final, pero no C2 500, acompañada por Patricia Coco, alcanzaron un meritorio quinto posto.