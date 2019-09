O Poio Pescamar, na busca da súa primeira victoria en casa

O Poio Pescamar busca a súa primeira vitoria ante un dos rivais máis fortes da liga.

Despois de perder por 5 goles a 1 no campo do Burela, o Poio recibe a un Alcorcón que vén de golear ao Tecuni Bilba no debut en liga. A cara e a cruz de dous equipos que se enfrontarán este sábado, 21 de setembro, ás 18:30 horas no pavillón da Seca, para o que Raúl Jiménez, adestrador do Poio, espera "hacer un fortín".

Ante a dificultade do encontro, Jiménez destacou o xogo vertical e atrevido do conxunto madrileño que conta nas súas filas coa pivote ourensá Vane Sotelo, pichichi na anterior tempada con 37 goles.

Por su parte, o Poio contará con Silvia Aguete e Cari García en portería, Antia Pérez, Clara, Carol, Mirian, Dani Sousa, Anna Escribano, Andrea Feijoo, Ana Rivera, Irene García e a canteirá Inés. Iria Saeta segue de baixa.