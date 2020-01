Un minuto de 'caraja' defensiva e un desastroso primeiro tempo afunde o Pontevedra fronte o Sporting B (3-1)

Equipo inicial do Pontevedra en Mareo © Pontevedra CF SAD Os xogadores do Sporting B celebran un dos goles marcados ao Pontevedra en Mareo © Real Sporting de Gijón

Erros individuais moi graves, falta de concentración defensiva e nula capacidade para xerar xogo. Ese foi o Pontevedra na primeira parte en Mareo, enterrando en pouco máis dun minuto as súas opcións de puntuar. Aínda que os granates mostraron unha cara absolutamente distinta na segunda, non foi suficiente. Na parte positiva, destacar o debut de Rufo, que non tardou en deixar mostra do moito que pode achegar ao equipo.

Repetindo vicios que xa se van convertendo en crónicos, especialmente cando os granates afástanse do abrigo de Pasarón e máis aínda cando os partidos dispútanse en xornada matinal, os de Pouso desatenderon o ensaiado durante a semana e as advertencias do seu técnico, ofrecendo unha imaxe impropia dun equipo con mínimas aspiracións.

Desde o primeiro momento o filial sportinguista demostrou ter a lección ben aprendida e como facer dano á zaga galega. O seu obxectivo era buscar fundamentalmente o flanco esquerdo da defensa granate, onde Jaouad e Pol Bueso empéñanse máis do aconsellable en dar unha de cal e bastantes de area, convertendo a súa parcela nunha perigosa autoestrada cara ao abismo para o seu equipo.

Así, tras uns primeiros minutos de control só aparente dos galegos, que tiñan o balón pero non sabían que facer con el máis que insistir en buscar balóns longos cara a un Javi Pazos impotente para superar aos centrais asturianos, pronto chegaron eses erros e faltas de concentración antes sinaladas. Despois dun primeiro aviso nunha falta lateral que ninguén acertou a despexar e que se perdeu por pouco fóra da portería de Edu, comezou o "festival dos horrores".

Pol Bueso, que perdera a posición, viuse obrigado a derrubar ao bordo da área a un rival, cometendo unha falta que custou o seu neutralizar con varios rexeites que sempre caían en botas locais, como preludio do "minuto fatídico". Primeiro foi un balón filtrado por César García entre Jaouad e Pol Bueso. Guille Rosas foise en velocidade gañando a liña de fondo para centrar raso o segundo pau, onde Berto só tivo que empuxar, adiantándose tamén a Nacho López.

Sen tempo para reaccionar chegaba o segundo cando de novo Pol Bueso cometía un erro grave no despexe, entregando o balón directamente aos pés de César García, quen non desaproveitou o agasallo e desde a frontal disparou cruzado xunto ao poste, facendo inútil a estirada de Edu.

O "festival de agasallos" continuou e de novo con Pol Bueso como desafortunado protagonista ao perder un balón no seu intento de pase atrás que aproveitou Guille Rosas para deixar só a Chiki ante Edu, pero o meta pontevedrés evitou o terceiro cunha parada prodixiosa.

No outro lado da balanza absolutamente nada. Os granates non crearon nin unha soa acción de perigo nin xogada que lles permitise pisar a área asturiana e unicamente a balón parado, moi esporadicamente, meteron algún balón na zona de perigo sempre sen rematador nin dar sensación de estar metidos no partido.

Pouso moveu ficha no descanso facendo debutar ao recentemente fichado Rufo e espabilando aos seus, que se converteron en claros dominadores do partido, buscando reducir distancias, pero novamente faltoulles acerto no remate.

Mellorou o Pontevedra o xogo, pero non o marcador nin tampouco os descoidos defensivos que terminarían sentenciándoo definitivamente. Primeiro tívoa Álex Fernández, cun disparo que obrigou a Christian Joel a lucirse mandando o balón a corner. Logo tentouno Sana desde a frontal, pero non atopou portería e logo foi a quenda para Rufo, que se estreou cun sensacional remate picado de cabeza, en falta lanzada por Álex Fernández, que se estrelou no poste.

E do que puido ser o 2-1 pasouse case acto seguido ao 3-0 nun novo descoido, esta vez colectivo, da zaga granate. Berto recibiu tras gañar as costas dos defensores e puxo un balón cruzado, perfecto, para a chegada de Gaspar Campos, que fusilou a Edu.

Do pouco destacable dunha mañá para esquecer, cabe citar que polo menos o equipo granate tivo dignidade deportiva e mantivo a cabeza alta sen tirar a toalla ata o final. Grazas a iso puido recortar distancias e seguir mandando nunha segunda parte con sensacións moi diferentes e cun Rufo cuxos movementos ilusionan, atopando premio precisamente nun remate seu de cabeza, tras prolongación no primeiro pau, para gañar a acción ao seu marcador e no segundo poste bater a meta asturiana.

Debutou tamén José García, que xunto co canteirán Antón colaborou a incrementar o dominio visitante sobre un Sporting que pechou filas para protexer a súa vantaxe.

Puido chegar o segundo dos visitantes xa no desconto, pero o disparo de Álvaro Bustos marchouse por encima do traveseiro e o Pontevedra pagou moi caros os seus erros defensivos e un desastroso primeiro tempo que non puido arranxar o seu mellor xogo do segundo.

REAL SPORTING DE GIJÓN "B" (3): Christian Joel; Pelayo Suárez, Villalón, José Gragera, Chiki (Javi Cobo, minuto 66), Berto (Sandoval, minuto 80), Mecerreyes, César García, Pablo García (Espeso, minuto 74), Gaspar Campos e Guille Rosas.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López, Víctor Vázquez, Jaouad, Pol Bueso; Sana (Antón, minuto 77), Álex Fernández (José García, minuto 71); Pedro Vázquez, Romay, Álvaro Bustos; e Javi Pazos (Rufo, minuto 46).

Árbitro: Borja Martínez García (Rioja), auxiliado nas bandas por Enrique Acero Pradera e Andrés Martínez Martínez. Amoestou a Pelayo Suárez, no Sporting B, e a Jaouad, no Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 24: Berto. (2-0) Minuto 25: César García. (3-0) Minuto 66: Gaspar Campos. (3-1) Minuto 79: Rufo.

Incidencias: Campo número 1 (Pepe Ortiz) da Escola de fútbol de Mareo (Gijón). Uns 1.000 espectadores.