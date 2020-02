Tras as fichaxes, a atención volve ao verde cun esixente exame para o Pontevedra

Despois dunha semana na que pouco se falou de fútbol e coa atención posta no que sucedía nos despachos, o centro de atención no Pontevedra volve ao terreo de xogo, ao estritamente deportivo, cunha difícil papeleta.

Os granates verán as caras en Pasarón este domingo en horario matinal (12:00 horas) o Ibiza, o seu recente verdugo en Copa do Rei e un dos favoritos ao ascenso de categoría. Farano ademais en horas baixas ao acumular xa cinco xornadas sen gañar que supuxeron unha freada nas súas aspiracións.

A pesar diso os de Carlos Pouso están a só 4 puntos do play- off, e queren recobrar impulso vencendo a unha dos persoais importantes da categoría dirixida polo ex-granate Pablo Alfaro e que marcha na terceira posición a tiro de pedra do liderado.

Superado con claridade o cadro pontevedrés no torneo do K.O., Pouso avanza cambios no plantexamento porque "o que non nos valeu a outra vez igual temos que facer algo diferente".

O técnico, que aínda non poderá contar con Berrocal por lesión, descartou á súa vez a presenza de Bustos no once tras o seu errado traspaso ao MKS Cracovia. A substitución do extremo será unha das principais novidades do once nun partido que supoñerá ademais a estrea en Pasarón das novas fichaxes, especialmente no caso de Rufo, José García e Zabaleta. Non así co recentemente chegado Adrián Cruz, que aínda deberá esperar pola súa oportunidade.

O colexiado do encontro será o madrileño David Gálvez Rascón.