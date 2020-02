Un xogador de veteranos, inhabilitado un ano por agredir o árbitro

Un xogador do Club Merendero de Marín de fútbol veterano foi inhabilitado por un ano despois de protagonizar un lamentable episodio no partido que enfrontou ao seu equipo o pasado sábado 1 de febreiro ás 1995 Viajes Interrías de Sanxenxo, correspondente ao grupo pontevedrés de División de Honra.

Corría o minuto 72 de partido cando o colexiado expulsou un dos xogadores do Merendero, club visitante que caía neses momentos por 3-1. Foi a segunda amoestación ao mesmo futbolista en dous minutos, segundo explicou o árbitro posteriormente na acta, por dirixirse cara a el de forma alterada dicindo "pita de una puta vez y deja de provocarnos, cojones".

Ese foi o desencadenamento do que veu inmediatamente despois, cando o xogador "se dirige a mí de forma violenta propinándome un fuerte manotazo el cual impacta en mi cara, desplazándome a la vez hacia atrás y produciéndome una hemorragia en una encía".

O colexiado, vendo perigar a súa integridade, decidiu entón suspender o partido, e ao dirixirse cara aos vestiarios outro integrante do Merendero, que terminou expulsado, increpoulle segundo o seu relato dicindo "lo que te dio fue poco, merecías mucho más para que espabilaras. No me mires que a mí no me importa darte más".

Ante estes feitos, e tras valorar a acta arbitral, o Comité de Competición decidiu castigar ao agresor cun partido de sanción pola expulsión e un ano de inhabilitación "por agredir ao árbitro principal, orixinando lesión precisando asistencia médica".

Pola súa banda o outro implicado nos feitos e compañeiro de equipo no club marinense foi castigado con 4 encontros de sanción "por ameazar ou coaccionar ao árbitro".

Ademais o órgano deportivo da Real Federación Galega de Fútbol decidiu dar por finalizado o partido en cuestión dando por válido o resultado de 3-1 a favor do Viajes Interrías.