Empate de ouro para un Teucro que se quere aferrar á permanencia (27-27)

Partido vital para o Teucro o disputado esta fin de semana ante o Sarrià. Os de Luís Montes, que ademais de chegar á cita tocados animicamente despois do encontro ante o Zamora da xornada anterior, viaxou escaso de primeiras liñas e moi minguado por lesiónelas pero a pesar diso foi capaz de rescatar un punto da cancha do Sarrià.

O Teucro empezou o encontro enviando directamente fose o primeiro lanzamento, permitindo ao Sarrià inaugurar o marcador despois de que o colexiado pitase sete metros. Da mesma maneira chegou o primeiro gol dos azuis, Marco Dzokik superou ao porteiro local desde o punto de penalti e puxo o 1-1 no luminoso.

Acto seguido puxéronse por diante os de Pontevedra. Despois dunha boa parada de Salazar, os visitantes realizaron un contragolpe e Andrés Moyano enviou o balón á rede desde o extremo, pero o Sarrià sabía como facer dano e coa férrea defensa, sumada ás imprecisións nos pases por parte do Teucro, enseguida deron a volta ao marcador e puxéronse cun pequeno colchón de tres goles cando se cumpría o minuto 10 de xogo (7-4) obrigando ao banco teucrista a pedir tempo morto e reordenar as ideas para voltear o resultado.

De novo atacaban os de Pontevedra pero fallaban o seu lanzamento, provocando o contragolpe local que poñía o 8-4 no luminoso e maior diferenza ata o momento. Non foi ata o ecuador da primeira metade cando o Teucro reaccionou cos goles de Marko Dzokic e de Iván Rodríguez, reducindo a vantaxe que os afastaba do seu rival (10-8).

Volveron chegar os malos minutos para o Teucro, que vía como os seus lanzamentos estrelábanse contra Pau Guitart, que se converteu nun muro infranqueable e permitía aos seus irse cun parcial de 5 goles a favor (14-9) que se mantivo ata o minuto 20.

Chegaba a recta final e o Teucro volvía espertar. Da man de Caue Herrera por partida dobre, Iván Rodríguez e Andrés Moyano, os de Luís Montes metíanse no partido reducindo a distancia co marcador rival (15-13), dando paso aos últimos minutos nos que o Sarrià foi capaz de aumentar a diferenza antes de chegar ao descanso (17-14).

Despois do paso polo vestiario, Moyano enviaba á rede o primeiro ataque para o Teucro cun lanzamento exterior, pero o Sarrià non desaproveitaba a súa oportunidade e por mediación de Pere Arnau, o mellor dos locais con 8 goles ata o momento, facía o propio e superaba a Salazar (18-15).

O intermedio veu ben ao Teucro que sacou a garra neste inicio da segunda metade logrando un parcial de 3 goles que lle permitiu igualar o partido (18-18) obrigando ao técnico local a pedir tempo morto. Non foi efectivo, e os azuis non desperdiciaron a oportunidade para poñerse por diante no luminoso, e grazas aos tantos de Samuel Pereiro e de Iván Rodríguez, este último desde os sete metros, os de Pontevedra lograron a súa mellor vantaxe cando se alcanzaba o minuto 11 da segunda metade (19-21), pero unha boa defensa e a efectividade de Pere Arnau devolveu a igualada ao marcador, dando paso a un intercambio de goles por parte de ambos os equipos que se mantivo durante os seguintes 10 minutos (23-23).

O Teucro recuperaba o colchón de dous goles cos lanzamentos de Corneil e de Moyano (23-25), pero a imprecisión en ataque regresaba e o Sarrià igualaba (25-25) cando se chegaba ao minuto 25 de partido.

Co 27 a iguais no luminoso, alcanzouse a recta final. Quedaba un minuto por disputarse e o Teucro tiña a posesión, pero un erro no lanzamento impediulles poñerse por diante no momento vital de encontro, cedendo o último ataque aos cataláns.

O adestrador local pediu tempo morto para que os seus non desaproveitasen a oportunidade de deixar os dous puntos en casa, pero unha boa intervención de Salazar sobre a bucina, permitiu ao Teucro salvar un valioso empate que o mantén na loita pola permanencia en División Honra Prata.

Consulta as estatísticas do Sarrià-Teucro na seguinte ligazón.