VÍDEO.- O divertido adestramento na casa dos xogadores do Teucro

En tempos extraordinarios, solucións imaxinativas. Con esa filosofía expuxéronse na Sociedad Deportiva Teucro o confinamento ao que os seus xogadores, do mesmo xeito que o resto da poboación, víronse obrigados estes días debido ao decreto de estado de alarma.

O plantel teucrista, como o resto de equipos de elite da comarca, elaboraron plans de traballo para que os xogadores se exerciten nas súas casas e manteñan así na medida do posible o ton físico.

A ese aspecto os azuis quixeron engadirlle un pouco de humor compartindo en redes sociais as súas aventuras e pedindo á xente que quede en casa para pasar canto antes a crise sanitaria do coronavirus.

O gardameta Edu Salazar é un dos protagonistas destes vídeos utilizando utensilios de limpeza, pero tamén Federico Wermbter no seu caso recorrendo a unha bombona de butano, nun vídeo compartido no portal de preparación física @polhandball_.

Por último tres compañeiros de piso como Andrés Moyano, o propio Wermbter e Fran Bujalance mostraron na conta oficial do Teucro unha serie encadeada de exercicios para "seguir en plena forma pese ao confinamento", sinala o club.

Os xogadores do primeiro equipo están seguindo un plan de traballo dende casa para seguir en plena forma pese o confinamento #QuedateEnCasa #ImosTeucro pic.twitter.com/m1cp7RBMSt — S.D. Teucro (@sdteucro) March 18, 2020

O do Teucro non é en todo caso o único exemplo da creatividade que aflorou nunha situación tan complicada. Sen ir máis lonxe os seus veciños do Cisne comparten sesións colectivas online co Centro Move. Solucións que contribúen a pasar estes días da mellor maneira posible.