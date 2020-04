Un lustro dunha das maiores goleadas da historia do Pontevedra

Jorge celebra un dos catro goles que conseguiu fronte ao Bertamiráns © Diego Torrado

A falta de fútbol, bos son recordos. As ligas de medio mundo están paradas pola pandemia do Covid-19 e por iso os afeccionados botan a vista atrás para lembrar as grandes xestas do seu equipo. E moitos granates lembrarán que hai cinco anos, a estas alturas do ano, si que había fútbol e o club de Pasarón apuraba os seus últimos meses no inferno da Terceira División.

O 29 de marzo do 2015, o equipo de Luisito visitaba, desde o máis alto da táboa, ao pechacancelas da categoría. E despois de noventa minutos a condición de ambos os contendentes acentuouse aínda máis. Os granates arrasaron ao Bertamiráns cun furacán goleados que se saldou con oito tantos para os visitantes e ningún para os locais, que nin sequera desde o punto de penalti foron capaces de estrear a súa marcadora.

O protagonista de aquela histórica tarde foi Jorge Rodríguez. O ariete cántabro, que ía converterse uns meses máis tarde no heroe do ascenso, non ofreceu a súa mellor versión durante a tempada regular, pero na cancha santiaguesa ofreceu a súa mellor versión para asinar un póker.

O encargado de inaugurar o marcador foi o outro killer do plantel, Pablo Carneiro. Dous minutos despois, Rodríguez uniuse á nómina de goleadores. E o seguinte foi Mouriño. Con 0-3 ao descanso, o Pontevedra non levantou o pé do acelerador e seguiu castigando ao seu inocente rival. Dúas novas poutadas do dianteiro cántabro antes de que se cumprise o minuto dez do segundo tempo, profundaron na ferida local. Benja puxo o sexto, Saúl en propia porta, o sétimo; e o póker de Jorge Rodríguez consumouse no 83 para rematar unha goleada sen parangón nos libros da historia granate.

Non era a única vez que o Pontevedra facía máis dunha 'manita' ao seu rival. Na tempada 2005/2006 conseguiuno dúas veces. Tamén nos meses de marzo e abril. A primeira vítima foi o Negreira o 18 de marzo do 2006 e a segunda o Atlético B só un mes despois. Ambas as en Pasarón. E un ano antes, tamén nos albores da primavera, os granates, adestrados por Argibay, camiñaban con ilusión cara a unha permanencia na Segunda División cun 5-0 ao Lleida.

Os rexistros históricos evidencian que a capacidade goleadora do Pontevedra florece na primavera. A chegada de Rufo ao actual plantel granate e a explosión goleadora nos seus últimos partidos poderían ser síntomas dun novo idilio co gol, pero chegou o coronavirus para cortar unha xeira e unha competición que segue sen visos de renovarse.