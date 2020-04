Falece Marcelino, outro dos heroes granates da Puentecilla

O Pontevedra queda sen outro dos seus heroes da Puentecilla ao falecer Marcelino, defensa que formaba parte daquel equipo histórico que conseguiu o ascenso a Segunda División un afastado 16 de xuño de 1960, ao derrotar no partido de desempate ao Burgos, cun lendario gol de Guillermo.

Marcelino, xunto con Deza e Cholo, serían dos poucos protagonistas que repetirían tres anos máis tarde cun novo ascenso do club granate, nesta ocasión a Primeira División, aínda que neste caso supoñería o final da súa traxectoria como xogador do cadro pontevedrés, xa que non chegou a debutar en Primeira División, para marchar logo ao Racing de Ferrol.

O seu falecemento tivo lugar na Coruña, onde residía, este pasado xoves, aos 83 anos de idade

Nacido en Carril, Marcelino García Pérez chegou ao Pontevedra, onde estivo catro tempadas, procedente do Arsenal de Ferrol, onde cumprira o servizo militar, aínda que anteriormente formouse no Arosa, sendo clave no seu primeiro ano, o do ascenso, e integrando o equipo que xogou en terreo leonés, cuxa aliñación, hai 60 anos, os máis veteranos non esquecerán nunca: Estévez, Kaki, Deza, Balea, Marcelino, Cholo, Fidel, Guillermo, Carballiñés, Pirelo e Ferreiro.