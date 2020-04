O Barro CF despídese de Benigno, o seu maior seguidor

Benigno, afeccionado do Barro CF © Barro CF

"A perda que sufrimos hoxe é algo moi doloroso que vai ser difícil de superar".

Con esas verbas comeza a sentida carta de despedida que José Sanmartín, preidente do Barro CF, dedicoulle ao maior seguidor do club e a un home moi coñecido no fútbol afeccionado e veterano da comarca.

"Herlindo, pero para todo mundo Benigno, para todo este club non solo eras socio e afecionado, eras O AFECCIONADO, o que máis veces viñeches ver o Barro tanto na casa coma de visitantes", sinala Sanmartín.

A historia do Barro, asegura, está moi ligada á súa presenza, e sempre sacaba tempo para seguir aos equipos veteranos do municipio como o propio Barro, Terras de Curro ou Carballo da Portela.

"Era tan coñecido que case ningún club lle cobraba a entrada", rememora o presidente.

Por ese motivo, ademais de trasladar as súas condolencias á familia, Sanmartín conclúe a súa emotiva despedida asegurando que "o teu transistor non se apagará, será un recordo para sempre. Ti vaste, pero o teu espíritu quedará con nós".