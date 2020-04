A Federación Galega dará por rematadas todas as ligas de fútbol base e afeccionado

Rafael Louzán, presidente da Real Federación Galega de Fútbol © Real Federación Galega de Fútbol Campo de fútbol A Xunqueira I © PontevedraViva

A Federación Galega de Fútbol ten decidido dar por finalizada a competición para todas as categorías do fútbol base e afeccionado de Galicia. Así o fixo público o presidente Rafael Louzán esta mañá nunha comparecencia dixital diante dos medios de comunicación na que matizou que a aprobación está aínda pendente dun informe xurídico e do visto e prace dos clubs que, en principio, mostráronse favorables a esta suxerencia.

Desde o 8 de marzo non se disputa ningún partido de liga en Galicia. Mes e medio de parón que, segundo as previsións da Federación Galega, estenderase polo menos outro mes e medio máis polas circunstancias sanitarias e de confinamento derivadas da pandemia do coronavirus. Diante desta situación, a proposta da Futgal pasa por suspender as ligas desde Preferente cara abaixo. E a falta de confirmación oficial, non haberá descensos e só ascenderán aqueles equipos que, no momento de finalización da competición, ocupaban postos de ascenso directo.

Salvo un cambio drástico na situación do país, as fases de ascenso previstas nas bases da competición tampouco se celebrarán debido a que na maioría dos campos destas categorías non se reúnen as garantías sanitarias para asegurar a saúde de xogadores e persoal dos clubs.

No referente ao fútbol basee, a situación é similar. As ligas regulares serán suspendidas e dado en que na maioría de competicións, desde categoría cadete cara abaixo, os ascensos decídense por fases de ascenso, a idea da Federación Galega pasa por suprimir esta tempada todas as promocións de división esta tempada.

Unha proposta que non afecta as categorías xuvenís, debido a que nas de ámbito estatal (División de Honra e Nacional) si haberá ascensos se finalmente prospera o proxecto da RFEF de celebrar un play- off exprés con aqueles equipos que actualmente ocupan postos de ascenso. Por iso, o ente autonómico ten previsto que suban aqueles equipos que ocupen posto de ascenso directo en divisións inferiores.

Con todo, todas estas medidas forman parte dunha proposta que debe ser avalada pola Secretaría Xeral para ou Deporte antes de ser aprobada. E diante da cal caben posibles reclamacións por parte dos clubs que sentan prexudicados. Aínda así, a intención da Federación Galega é que as medidas que finalmente se adopten conten co apoio do maior número de clubs posibles. O obxectivo é telas aprobadas antes de que remate o mes de abril