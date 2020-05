Os surfeiros mobilízanse para que se aclare se poden saír do seu municipio a coller ondas

Actividades do Rías Baixas Surf Pro na Lanzada © Deputación de Pontevedra Proba da Fesurfing Junior Series en Nigrán en 2018 © Federación Española de Surf

A entrada de Galicia na Fase 1 da desescalada pola pandemia do coronavirus liberalizó a práctica de moitas actividades deportivas, entre elas a do surf. Con todo a norma está a xerar moitas dúbidas entre a comunidade surfeira, pois non aclara se os deportistas afeccionados ou federados poden saír do seu municipio para surfear. É por iso, que desde a Federación Galega puxéronse ao choio para esixir ao Goberno que confirme que esta práctica deportiva, individual e na que se respecta a distancia de seguridade, está permitida para todos os públicos.

"Parece que un pontevedrés non pode ir a Sanxenxo ou ao Grove a facer surf, pero si a emborracharse cuns amigos", expón o presidente da Federación Galega de Surf, Román Díez, o sentimento xeneralizado de toda a comunidade. Por iso xa contactaron co resto de federacións territoriais, coa española e a Secretaría Xeral para ou Deporte para facer chegar un texto ao Ministerio de Sanidade no que recollen argumentos legais que xustifican o desprazamento de surfeiros dentro da súa provincia para facer este deporte. O martes teñen unha reunión con representantes da Delegación do Goberno en Galicia da que esperan saír cunha autorización clara.

Con todo, alerta Díez que polo momento "xa houbo multas por saírse do municipio" e moitos deportistas están a optar por quedar nas súas casas pola falta de claridade da normativa.

Ningún tipo de dúbida ten o coñecido surfeiro e avogado pontevedrés afincado nas Palmas, Chema de Paz, quen anima a todos os que lle preguntan a moverse con plena tranquilidade no interior da provincia para facer surf. "A orde ministerial recolle que existe liberdade de circulación a nivel provincial", contextualiza o letrado.

Sobre a práctica deportiva, o documento que entrou en vigor o 11 de maio recolle que "calquera cidadán poderá acceder a instalacións deportivas ao aire libre". E é neste punto no que de Paz basea a súa argumentación debido a que o Consello Superior de Deportes contempla as rompientes ou as vías de escalada como instalacións deportivas ao aire libre.

"Está a facerse unha interpretación moi restritiva", lamenta o surfeiro, quen considera que existe unha "mala práctica normativa por parte do Goberno" e bota en falta "unha mensaxe inequívoca por parte da Delegación do Goberno". Aínda así comprende as dúbidas dos seus compañeiros sobre todo porque se son multados deben iniciar un proceso de alegacións que non todos están en disposición de asumir.

Outro aspecto confuso da normativa sobre este deporte está na diferenza que se fai entre deportista federado ou non. Está completamente claro que os surfeiros de alto nivel poden moverse con liberdade por todas as praias da súa provincia, pero non así os federados nin os amateurs. O único privilexio que teñen os que conten cunha licenza é que poden practicar deporte dúas veces ao día, aínda que tampouco aclara se poden saír do seu municipio.

Aínda así, recoñece o presidente da Federación Galega que esta semana está a recibir incontables peticións de altas. "Dun día para outro deixamos de recibir correos porque se nos encheu o servidor", admite aínda atafegado Díez.

A pesar de que algúns poden pensar que a Federación podería sacar algún beneficio desta avalancha, Díez asegura que ocorre todo o contrario. "O surf é un dos deportes con maior sinistralidade, non nos convén aumentar o número de federados agora porque pode haber accidentes e penalizaranos cando teñamos que negociar cos seguros", explica. Por iso pide a aqueles interesados que esperen a que se supere a crise para federarse e que non o fagan por obter algún tipo de privilexio ou salvoconducto para practicar este deporte porque "é absurdo".

Doutra banda, a Federación Galega ten xa elaborado un protocolo de seguridade relacionado co coronavirus para garantir a correcta práctica deportiva de todas as súas modalidades, tanto na práctica en solitario, como en competicións ou escolas formativas. De feito, tiñan prevista para esta semana unha reunión con todas as escolas de España para presentar este documento. "Haberá que reducir as cocientes de alumnos, xa sabemos como limpar todo o material e realizar os traslados. O surf é asumible e saudable".