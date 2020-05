O coronavirus deixa a Pontevedra sen as súas clásicas partidas multitudinarias de xadrez na rúa

VI Pontexadrez © Diego Torrado

A crise sanitaria do Covid-19 segue marcando a axenda de eventos deportivos. A imposibilidade de agrupar a grandes grupos de persoas nun mesmo recinto para previr a transmisión do coronavirus obriga este ano a suspender dúas clásicas citas do calendario pontevedrés: o Xadrez na Rúa e o PonteXadrez.

A concellería de Deportes informou este martes da suspensión destes dous eventos que cada ano organiza a Escola Xadrez Pontevedra sen fixar unha nova data alternativa.

O 30 de maio estaba prevista a celebración do Xadrez na Rúa, mentres que ao día seguinte estaba fixado o PonteXadrez, dúas xornadas nas que adoitaban participar centenares de persoas da cidade e chegados doutros punto do país para sentar fronte a algún dos incontables taboleiros que cada ano instalábanse na Praza de España.