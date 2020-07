Definida a Copa Galicia de balonmán para Cisne, Teucro e Bueu Atlético

O camiño cara ao próximo curso deportivo segue aclarándose para os equipos de balonmán da comarca, en concreto ao que se refire á fase de pretempada.

Nese período de preparación é tradicional unha competición, a Copa Galicia, que serve de test para os equipos e que este luns desvelou os seus emparellamentos e datas.

Segundo explicou a Federación Galega de Balonmán, na competición sénior masculina participarán os equipos galegos de Asobal e División de Honra Prata así como os primeiros clasificados da Primeira Nacional. Todo eles entre o 17 e o 29 de agosto, por tanto finalizando só unha semana antes de que de comezo a liga Asobal (o inicio de Prata está previsto para o 26 de setembro).

Entre eles están por suposto os dous representantes pontevedreses, Cisne e Teucro, ademais do Bueu Atlético como un dos representantes da terceira categoría.

O torneo autonómico comezará nos cuartos de final nos que o Cisne se enfrontará ao Chapela de Primeira Nacional, o Teucro fará o propio cun recentemente ascendido a Prata como o Lalín mentres que o Atlético Bueu terá como rival ao Balonmán Cangas da máxima categoría. Completa a rolda o partido entre Xiria e Atlético Novás.

Os encontros de cuartos de final deben xogarse entre o 17 e 23 de agosto, mentres que as semifinais disputaranse o 28 de agosto e a final só un día despois, o 29 de agosto ás 20.00 horas.

No que respecta ao Cisne, a súa participación na primeira rolda da Copa Galicia coincidirá coa súa presenza no XXII Trofeo Concello do Rosal (22 e 23 de agosto) no que ademais dos anfitrións Atlético Novás e do propio Cisne estarán presentes dous equipos da Superliga portuguesa, o FC Porto e o Sporting de Portugal.