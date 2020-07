O Arosa, a dous partidos do ascenso

Pouco máis de 24 horas separan ao Arosa do primeiro chanzo que terá que superar para acceder á gran final de ascenso a Segunda División B.

Despois da pandemia que obrigou a paralizar os adestramentos e partidos, e tras a decisión da Federación de realizar un play-off exprés, o Estadio Municipal de Balaídos, na cidade de Vigo, será o escenario onde os de Rafa Sáez veranse as caras co Ourense CF.

Mes e medio de adestramentos e moita preparación mental foi necesaria para chegar da mellor maneira posible a unhas semifinais que terán a súa primeira parada este sábado co enfrontamento entre o Compostela e o Barco. Dese partido sairá o finalista que competirá contra o gañador do duelo entre Arosa e Ourense, que saltarán ao verde de Balaídos o domingo ás 19:30 horas (TVG2).

Ao conxunto vilagarcián só válelle a vitoria e sairán a por ela. Non terán o apoio da afección no estadio, polo menos para a semifinal, pero si desde cada casa, onde os socios e afeccionados animarán ao equipo para que regrese, 27 anos despois, á categoría de bronce do fútbol español.