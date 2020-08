Rufo descarta ofertas e opta por cumprir o seu contrato co Pontevedra

Que Rufo era obxecto de desexo de moitos clubs de Segunda B, e mesmo de máis dun de Segunda A, era algo que non se lle escapaba a case ninguén. O dianteiro madrileño, máximo goleador da categoría na temporada interrompida pola crise sanitaria, gañouse á afección granate nos poucos meses que levaba en Pasarón coa súa achega goleadora, pero tamén co seu carácter e compromiso dentro e fóra do terreo de xogo.

A pesar de que a súa firma produciuse pola tempada en curso máis as dous seguintes, moitos temían que o rendemento do dianteiro atraese ofertas tentadoras que lle fixesen voar. Con todo, ao mediodía deste sábado, o Pontevedra comunicaba de forma oficial que Rufo decidira quedar no club granate e cumprir o seu contrato, desatendendo esas ofertas, algunha moi tentadora, que recibiu, para continuar ás ordes de Jesús Ramos.

Deste xeito, segue crecendo a ilusión dunha afección que recibe en dous días consecutivos senllas noticias que apuntan a que, tras a desexada fichaxe de Charles, coa continuidade de Rufo o Pontevedra moi posiblemente dispoña de longo da mellor dianteira da categoría.

Claro que non hai que botar as campás ao voo, pero é inevitable que sexan maioría os que soñen xa con conseguir obxectivos impensables ou absolutamente lonxe do alcance real do equipo de Pasarón nos últimos anos.