Oier Calvillo ficha polo Pontevedra CF

Oier Calvillo nun partido do Osasuna Promesas © Club Atlético Osasuna

O Pontevedra Club de Fútbol anunciou este domingo a fichaxe do extremo esquerdo guipuscoano Oier Calvillo.

Oier Calvillo Armendáriz, cumprirá en novembro 24 anos e recalou a pasada tempada nas filas do Osasuna Promesas procedente da Real Sociedade.

Coa escuadra vermella participou en 26 dos 28 partidos que tivo a tempada no Grupo 2 de Segunda División B. Deles, en 24 foi titular, conseguindo ademais nove goles.

O Osasuna Promesas xustifica a súa saída na súa idade que fai que non poida xogar ás ordes de Arrasate no primeiro equipo sen contrato profesional e abandone Osasuna. O futbolista prolongou a súa vinculación coa entidade rojilla leste mesmo verán coa opción de saír se durante estes meses xurdía algún proxecto atractivo para o xogador en La Liga SmartBank ou en Segunda División B. Debido á súa idade, cumprirá 24 anos a próxima tempada, Calvillo non podía ter minutos no primeiro equipo con fícha do filial, motivo polo cal o club aceptou na súa renovación permitirlle a saída se o xogador recibía unha oferta atractiva.