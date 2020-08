Siareirxs Granates sorprende a Edu cunha emotiva despedida en Pasarón

Un grupo de afeccionados do colectivo Siareirxs Granates reuniuse co exguardameta do Pontevedra CF, Edu Sousa, para agradecerlle a súa achega ao club e despedilo despois da súa fichaxe polo Talavera

Edu Sousa, durante un adestramento do Pontevedra © Cristina Saiz

"Non mo esperaba, nunca o esquecerei. Déisache os sentimentos a flor de pel". Aínda emocionado lembra o xa excapitán do Pontevedra CF, Edu Sousa, a despedida sorpresa que un grupo de afeccionados do colectivo Siareirxs Granates lle preparou o domingo.

Coa escusa de despedirse del e facerlle entrega dun obsequio de parte da afección do Fondo Norte, un dos integrantes do colectivo quedou a última hora da tarde do domingo co porteiro no exterior de Pasarón. O que non se esperaba Sousa era que, ao dobrar a esquina da Pallota, agardaba máis dunha decena de granates que, ataviados con bengalas e máscaras, o recibiron ao berro de "Edu sempre granate". E el, agradecido, respondeu repartindo saúdos e abrazos a todos.

"Demostraron que me queren desde o primeiro día. Xa era consciente do agarimo que me tiñan e é recíproco eu sempre tento demostrarllo", confesa a alma do equipo granate durante boa parte da última década.

Non só o o gardamallas foi incapaz de conter a emoción. "A miña muller estaba na casa e oíase todo, tivo que deixar o que estaba a facer porque se puxo a chorar", confesa Edu, a quen tamén a súa filla maior, Daniela, transmítelle canto lle gusta que a afección queira tanto ao seu pai. "Iso tamén me fai feliz", afirma Edu.

"Un acto simple, sinxelo e sen moitos medios pero cargado de emocións e granatismo. Ou mínimo que merecía Edu logo de tantos anos e tanta entrega", explican desde Siareirxs nas súas redes sociais, nas que compartiron fotografías e un vídeo, as razóns para a organización deste valioso reconomiento.

Non foi a única mostra de agarimo recibida por Edu desde o momento no que se fixo oficial a súa saída do Pontevedra. As redes sociais enchéronse de mensaxes de agradecemento e forza para a súa nova etapa. Unha mostra é o vídeo publicado no perfil de Twitter Bonito Granate con imaxes que demostran a comuñón que existía entre o Fondo Norte e o seu capitán.

Grazas @edusousa158 por todos estes anos defendendo este escudo como ninguén,hoxe é un día triste para toda a afección granate,non hai palabras que expresen todo o que significas para nós...#EternoCapitán pic.twitter.com/6iDmHZpSW8 — Bonito Granate (@BonitoGranate) July 29, 2020

NOVO PROXECTO

Este xoves inicia o Talavera, novo equipo do gardameta de Tui, os adestramentos e Edu Sousa atópase xa camiño da cidade toledana. Ademais do ambicioso proxecto deportivo do seu novo equipo, a proximidade e confianza que lle brindou o adestrador resultaron claves para que o exgranate aceptara a oferta.

Non será a primeira vez que Edu faga as maletas. "Con 15 anos xa estiven un ano en Madrid e logo cinco na Coruña. Xa se o que é vivir só fóra de casa, pero si que será a primeira vez que me vaia coa familia", recoñece.

Por moi lonxe que se vaia o excapitán do Pontevedra, sempre conservará o seu sentimento granate, do que fixo gala durante todos os anos que defendeu o escudo do equipo de Pasarón. "É súper ilusionante o equipo que está a facer o Pontevedra. Charles é unha eminencia e é valente. Vén a Pontevedra porque, eu tamén sei o que é, este equipo faiche sentir moito", confesa o gardameta, poñendo en valor a calidade dos recentemente chegados así como dos seus excompañeros. " Churre, *Álex González, Romay, Rufo... os que xa estaban aquí tamén son moi bos".

"Agora só queda traballar para chegar a bo porto", remata Edu Sousa desexando volver atoparse co club da súa vida en Segunda División.