Edu Sousa non seguirá no Pontevedra: "Hai un oco moi grande no meu corazón que xa só será granate"

A etapa de Edu Sousa no Pontevedra Club de Fútbol chegou ao seu fin. Despois de 7 tempadas no primeiro equipo (máis unha no filial) e 249 partidos oficiais entre liga, play- off e Copa, o gardameta e capitán granate fai as maletas na busca dun novo destino.

Así o confirmou este mércores o club granate, ao sinalar aos futbolistas que continuarán na disciplina do equipo sen incluír a Edu, ao que despediron a través das redes sociais tras non chegar a un acordo para a súa renovación.

Poucos imaxinaban un final así para Sousa, e é que se daba por segura a súa continuidade ao asinar no seu momento un contrato de 2 tempadas máis unha opcional, con todo a cancelación da liga impediu que esa vinculación se prolongase automaticamente, entrando nunha fase de conversacións que non chegou a bo porto polas diferentes pretensións de ambas as partes.

Edu Sousa: "Pecho unha etapa, das mellores da miña vida"

"Tan só despedinme unha vez de alguén que quería, e sigo querendo, non foi fácil e segue sen selo", explicou o porteiro nunha despedida compartida a través das súas redes sociais.

Nela sinala que "pecho unha etapa, das mellores da miña vida", e asegura que "quedo co especial que foi todo o que vivín estes oito anos que pasei no Pontevedra e na cidade. Hai un oco moi grande en min corazón que xa só será granate".

Edu quixo acordarse na súa despedida de directivos, empezando pola presidenta, empregados, xogadores, e sobre todo da "esencia do Pontevedra, a súa afección", á que agradece o "apoio incondicional desde o primeiro día ata o último", xa que "tanto a min e á miña familia déstesnos tanto que non o esqueceremos", conclúe antes de despedirse cun "voltaremos a atoparnos".

RENOVACIÓNS E BAIXAS

Ademais da saída do capitán o Pontevedra confirmou que non seguirán no equipo Sana N'Diaye, Álex Fernández, Campillo, Pedro Vázquez, Berrocal e Nacho López, xunto a Javi López, ao que non se fai mención, ao cedido José García, e aos xa confirmados anteriormente Joaud, Rivera e Brian Jaén.

Pola contra si renovaron Álex González, Romay e o canteirán Santi Figueroa, que se unen aos xogadores que aínda teñen contrato en vigor, é dicir: Adrián Cruz, Rufo, Churre, Eneko Zabaleta, Pol Bueso, Naveira e Adighibe.

ÁLVARO BUSTOS, CON OFERTA PARA SEGUIR

Nas listaxes publicadas polo Pontevedra este mércores non aparecía un dos puntais do equipo na última tempada e media, o asturiano Álvaro Bustos. No seu caso, con oferta de renovación sobre a mesa, o club granate aínda alberga esperanzas de retelo por diante doutras propostas que manexa o xogador.