As series mundiais de triatlón do 2020 decidiranse a unha soa carta: o 5 de setembro en Hamburgo

Javi Gómez Noya e Vincent Luis no segmento a pé das Series Mundiais en Hamburgo © Federación Española de Triatlón

A pandemia da Covid-19 segue sen control e alterando a axenda deportiva do ano. A Unión Internacional de Tríatlon (ITU) confirmou este martes que, por primeira vez desde o 2009, as series mundiais decidiranse nunha soa proba. A que se celebrará en Hamburgo o próximo 5 de setembro despois da cancelación do resto de etapas, as últimas en anularse foron as de Montreal e Bermudas, pola situación sanitaria.

Nunha reunión por teleconferencia, a ITU acordou outorgar os títulos de campións do mundo masculino feminino e de relevos mixtos a próxima fin de semana en Hamburgo, a única proba do circuíto que mantiña a súa data tras o aprazamento da súa data orixinal no mes de xullo.

Esta decisión colleu co pé cambiado a moitos triatletas que non se rexistraran para participar na proba de Hamburgo, entre eles o pentacampeón do mundo, Javier Gómez Noya. Con todo este cambio imprevisto da Federación Internacional pode facer reformularse a súa participación a moitos deportistas, por iso incrementaron en dez prazas por xénero a lista de saída das carreiras individuais de elite. En cambio, a inscrición para as probas de substitución están xa pechadas.

Malia que Gómez Noya non confirmou aínda a súa participación, si que tomarán a saída o actual campión do mundo Vincent Luís, o británico Jonathan Brownlee e os españois Mario Mola, Fernando Alarza e Antonio Serrat, entre outros.

Se a situación sanitaria o permite, a de Hamburgo non será a última proba do anos. A ITU mantén a programación de dúas etapas da Copa do Mundo na República Checa e Italia para o 13 de setembro e 10 de outubro respectivamente.

A reunión da xunta directiva da ITU serviu tamén para planificar a tempada do 2021 na que Edmonton acollerá a gran final das series mundiais de distancia olímpica elite e sub 23. Mentres que en Bermuda decidiranse os campións de distancia sprint e substitucións mixtos.

"A saúde e seguridade de todos os atletas é a nosa primeira prioridade e, tendo iso en conta, faremos todo o posible para realizar un gran evento e coroar aos Campións do Mundo", expoñen desde a ITU.

Con todo, a decisión non sentou do todo ben nalgúns triatletas. É o caso do surafricano Richard Murray que expresou nas redes sociais o seu malestar. "Os campións do mundo serán coroados en Hamburgo o 5 de setembro. É estraño que se agreguen 10 atletas adicionais á lista de saída habitual, e teñamos unha saída masiva, aínda en Róterdan tiñamos que manter a distancia. Este mundo...", cuestionaba o triatleta na súa conta de Twitter a decisión de competir en grupo, cando a pasada fin de semana a proba da Superleague de Róterdan realizouse indoor, con participación reducida e con distancia de seguridade entre atletas.