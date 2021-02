Luisito e Rubén Albés soan con forza como candidatos a suplir a Jesús Ramos á fronte do Pontevedra

Tensa espera no Pontevedra Club de Fútbol, que segue sen confirmar ningún movemento en relación á continuidade de Jesús Ramos como adestrador do primeiro equipo pero que estuda intensamente as súas opcións desde o momento en que o árbitro sinalou o final do partido contra o Zamora.

A continuidade do marinense antóllase case un imposible despois de acumular sete xornadas consecutivas sen gañar e co equipo cada vez máis lonxe do obxectivo dos tres primeiros postos.

A posibilidade da súa substitución no cargo abordouse este mesmo domingo nunha reunión do núcleo duro do Consello de Administración.

Mentres tanto, dous nomes soaron con máis forza para tomar o mando da nave granate. Un sería o vigués Rubén Albés, ex-adestrador entre outros de Celta B e UCAM Murcia e que se atopa sen equipo desde a súa saída hai escasos días do Hermannstadt da liga romanesa.

En canto ao outro candidato, trátase dun vello coñecido da afección, José Luis Míguez 'Luisito', idolatrado pola afección pontevedresa e que parece gañar enteiros nas negociacións.

Todo iso sen descartar o resto de opcións que se atopan sobre a mesa, e que superarían a decena de propostas.

O GUIJUELO CESA OS IRMÁNS MONTES

Sexa como for trátase dunha carreira contrarreloxo para os dirixentes pontevedreses, xa que o vindeiro mércores o equipo afrontará un novo compromiso ligueiro, coa xornada aprazada no seu día fronte ao Guijuelo.

Precisamente o que será o próximo rival do Pontevedra anunciou este domingo que os irmáns Montes, Jacobo e Marcos, non seguirán á fronte do equipo e por tanto non sentarán no banco no Estadio Municipal de Pasarón.