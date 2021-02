Jesús Ramos desvincúlase do Pontevedra

Jesus Ramos, exadestrador do Pontevedra © Cristina Saiz

O exadestrador do Pontevedra, Jesús Ramos, xa non forma parte do club de Pasarón. Despois do seu cesamento como adestrador do primeiro equipo tras a derrota contra o Zamora, cuarto partido consecutivo perdido, o técnico pasou polos despachos da entidade para asinar a rescisión do seu contrato.

Fontes próximas á contorna do adestrador confirmaron a PontevedraViva que o preparador marinense queda completamente desvencellado da entidade. A pesar da mensaxe agarimosa de despedida da directiva que defendía o papel de "home de club" desempeñado por Ramos desde a súa fichaxe como xogador do filial, ambas as partes decidiron poñer punto e final á súa relación laboral.

Especulouse coa posibilidade de que o adestrador seguise formando parte da estrutura deportiva do Pontevedra, antes de ser ascendido a mánager do primeiro equipo exercera como coordinador da base e segundo adestrador do equipo de Segunda División B.

Con todo, a presión soportada nas últimas semanas pola necesidade de obter vitorias que non chegaron a producirse xerou un profundo desgaste no adestrador que prefire agora tomarse unha tempada de descanso e recargar pilas antes de embarcarse nunha nova aventura.

Preferiu Jesús gardar silencio sobre as circunstancias que rodearon o seu despedimento para evitar desviar a atención do máis importante, que é que o equipo rompa a súa mala serie e recupere a posición perdida na clasificación, desexou o técnico que protagonizou o mellor arranque da historia dun adestrador no banco granate.

Mesmo anhelo expresa o ex director deportivo do Pontevedra, Roberto Feáns, con que contactou este medio para coñecer os detalles da súa dimisión. O aínda conselleiro declinou facer declaracións dada a delicada situación deportiva do primeiro equipo e agardará a que as circunstancias se normalicen para comunicar as razóns da súa renuncia.