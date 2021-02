O Poio Pescamar vence o Teldeportivo e continúa coa súa loita polo liderado

Partido entre o Teldeportivo e o Poio Pescamar en Gran Canaria © Teldeportivo

Suma e segue o Poio Pescamar, que logrou unha nova vitoria no último dos tres partidos disputados en menos de sete días. Despois de gañar o Viaxes Amarelle e de golear o Cidade das Burgas, o conxunto rojillo volveu a vencer esta fin de semana ao Teldeportivo para afianzarse na loita polo liderado da clasificación.

Tívoo fácil o equipo conserveiro, que se adiantou no minuto uno co gol de Dani Sousa á contra e ampliou pouco despois a vantaxe co tanto de Clara de disparo afastado.

Aínda que o Teldeportivo tentou reaccionar presionando a saída de balón das de Poio, alcanzouse o descanso cun resultado de 0-2.

Tras o intermedio saíu mellor o equipo local, que avisou nada máis renovarse o encontro cun disparo de Paulita. Minutos despois, as canarias volveron avisar obrigando a intervir a Caridad para seguir mantendo a portería a cero.

Con todo, cando mellor estaba a xogar o Teldeportivo, chegou a resposta do Poio Pescamar, que anotou o terceiro tanto do partido por mediación de Julia Dupuy tras un pase de Antía que a deixou soa diante da porteira.

Quedaban 10 minutos para o final e a defensa canaria evitou, desde a liña de gol, o tanto de Ana Rivera. Onde non puideron facer nada foi no disparo de Agostina Chiesa, que puxo o cuarto para a conta anotadora do equipo rojillo.

Co partido de fronte para as conserveiras, o técnico local pediu tempo morto e optou p or o xogo de cinco. A partir de aí comezaron a xerar máis ocasións, gozando dun lanzamento de penalti que se foi desviado á esquerda da portería de Caridad. Xa sobre a bucina, Ana Montufo marcou o gol da honra para o Teldeportivo.

TELDEPORTIVO (1): Marta; Montufo, Paulita, Marta Gallegos e Vanesa Jiménez (quinteto inicial). Tamén xogaron, Idoya, Muni, Colado, Judit Dámaso e Karla Ticona.

POIO PESCAMAR (4): Caridad; Luci, Ana Rivera, Daniela e Irene García (quinteto inicial). Tamén xogaron, Miriam, Julia Dupuy, Iraia, Antía, Agostina Chiesa, e Clara.

Goles: 0-1, min. 1 Dani Sousa. 0-2, min. 4 Clara. 0-3, min. 28 Julia Dupuy . 0-4, min. 33 Chiesa. 1-4, min. 40 Montufo.

Incidencias: Partido disputado no Centro Insular de Deportes.

Árbitros: Quintana García e Rodríguez González do colexio das Palmas e Tenerife. Amoestaron con cartolina amarela Ana Rivera no Poio Pescamar.