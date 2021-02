O Ribadumia séguese afundindo ao caer contra a UD Ourense (2-0)

O Club Deportivo Ribadumia volveu a tropezar esta fin de semana e suma unha nova derrota tras caer coa Unión Deportiva Ourense por 2-0. Con este resultado, os de Luís Carro seguen penúltimos a tres puntos do Estradense, que gañou na súa casa ao Ourense CF.

A primeira metade de partido estivo marcada polas imprecisións de ambos os conxuntos, que gozaron de poucas ocasións para facer o gol.

Amín puxo a proba á zaga aurinegra no minuto 24 para, 10 minutos despois, aproveitar un pase de Carlos de Dios para lograr o primeiro tanto para a escuadra local.

Co 1-0 alcanzouse o descanso. Tras o paso polos vestiarios non cambiou o xogo do Ribadumia, que baixou os brazos e viuse co segundo gol en contra. Hugo García, que entrou na segunda metade para o equipo ourensán, quedou só diante de Rober Pazos e puxo o 2-0 no minuto 71.

Aínda que quedaban 20 minutos para a conclusión, nin Ribadumia nin a UD Ourense foron capaces de mover o marcador e alcanzouse o final do encontro co 2-0 establecido por Amín e Hugo García.

