Derrota pola mínima do Ribadumia ante o Viveiro (1-0)

Partido entre o Viveiro e o Ribadumia © Viveiro CF

Derrota das que desbasten a sufrida polo Ribadumia na súa visita a Cantarrana, onde se mediu ao Viveiro. Os locais impuxéronse pola mínima para sumar tres puntos que o colocan na segunda posición, a seis dos de Luís Carro, que marcan o límite da zona vermella con 29 puntos.

Foi mellor o equipo lucense desde o asubío inicial. Tivo en *Édgar a oportunidade de poñerse por diante na primeira metade pero o gol foi anulado por un fóra de xogo un tanto polémico.

Co empate a ceros alcanzouse a segunda metade, e aos 10 minutos disputados, Tichu chegou ata a liña de fondo, deuna atrás, e Álex Meitín disparou para bater a Rober Pazos e facer o único tanto do encontro.

Tres puntos valiosos para o Viveiro e dura derrota do Ribadumia, que debe poñerse as pilas para saír do descenso e ter opcións de pelexar pola permanencia.

Consulta a acta do Viveiro-Ribadumia