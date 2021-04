Primeiros movementos no Arxil pensando na próxima tempada

Coa tempada recentemente finalizada, o Club Baloncesto Arxil empeza a mirar ao seu futuro, facendo tamén balance dun curso que "non foi polos leitos que previamos non cumprindo os obxectivos que tiñamos, que era xogar a liga de nova creación e o obxectivo de xogar a fase de ascenso", recoñece o directivo arxilista Lino Vázquez.

A nivel deportivo non pasar o corte e meterse entre os equipos que participarán nunha categoría de nova creación, só por baixo da Liga Feminina, supuxo un pau para as pontevedresas, que a pesar de todo non renuncian á posibilidade de optar a algunha das prazas vacantes que poidan quedar.

Nese suposto desde o Arxil dan valor á súa experiencia e ao feito de ser o único equipo que xogou todas e cada unha das tempadas da Liga Feminina 2 desde a súa creación.

Esta nova liga contará con 16 equipos. En total serán 30 xornadas de fase regular cun ascenso directo e outro mediante un play- off. Pola súa banda a Liga Feminina 2, na que queda encadrado por agora o club verde, contará con dous grupos de 14 equipos.

"A nivel deportivo e de desenvolvemento do proxecto vai ser moi atractiva. Vai ser unha liga cun calidade e cunha esixencia maior", prognostica Vázquez.

Neste escenario empezáronse a dar os primeiros pasos do novo proxecto. "Polos perfís de xogadoras que eu intúo que teñen que estar nesa liga está claro que non vale todo o persoal deste ano", recoñece o directivo arxilista.

No apartado de saídas dúas xogadoras teñen complicado continuar ao contar con outras propostas, como son Sara Castro e a bosníaca Salmra Omerbasic, mentres que Natalia López está pendente de oposicións en Castela e León que lle poden facer cambiar de destino. A iso súmanse a norteamericana Heather Forster e Noelia Masiá, en compás de espera.