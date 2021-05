O Teucro celebra o seu 76 aniversario con sorteos para os seus afeccionados

A pandemia interrompeu hai un ano o calendario de festexos que a Sociedad Deportiva Teucro preparara polas súas 75 primaveras, debendo adaptarse á situación sanitaria.

Agora, a 4 de maio de 2021, o club pontevedrés volve soprar as velas polo seu 76 aniversario, e faino querendo premiar aos seus seguidores con varios sorteos que se celebrarán nas próximas datas.

A idea é recompensar a "os afeccionados ao balonmán, aqueles afeccionados que a pesar da incerteza non dubidaron en renovar o seu carné de socios, aqueles afeccionados que cando lle toco quedarse na casa e non acceder ao Pavillón sufriu en silencio co equipo, e en xeral, a todos os socios do balonmán que ano tras ano están nas boas e nas malas", explica a entidade teucrista.

O primeiro sorteo celebrarase este xoves 6 de maio, con recompensa de dúas entradas dobres para o importante partido do domingo (12.00 horas) fronte ao Amenabar Zarautz, doio clave na loita pola permanencia na División de Honra Prata.

Por outra banda o xoves 20 de maio celebrarase un segundo sorteo con dous "pack do afeccionado", que conteñen un deles camiseta do equipo, unha mochila, unha bufanda e o outro pack unha camiseta, suadoiro e bufanda.

Por último o venres 4 de xuño publicarase o nome da persoa gañadora dun abono sénior para a tempada 2021/2022.

Para participar, cada persoa debe subscribirse á canle de Youtube da Sociedad Deportiva Teucro e encher o formulario que aparece na súa web.